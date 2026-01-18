Última noche de la Fiesta Nacional de la Playa: Luck Ra cerrará la 37° edición

Última noche de la Fiesta de la Playa de Río

Este domingo finaliza la edición 37 de la Fiesta Nacional de la Playa de Río en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay. Luck Ra cerrará la noche luego de cuatro jornadas para todo tipo de público.

Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

En la previa del último día, los artistas que se presentarán son Zamba x 2, Enredados Samba, La Última Folk, Alejandra y Daniel, Sentimientos y Marcos Martín.

Última noche de la 37° Fiesta Nacional de la Playa

Elonce dialogó con el responsable de “De fuego creps”, de Mendoza, una propuesta gastronómica que año a año dice presente a la fiesta de Concepción del Uruguay.

“Es algo nuevo, diferente. Son comidas dulces pero implementamos lo salado también. Es ala quinta vez que venimos a la Fiesta de la playa así que nos reservamos la fecha”, dijo el gastronómico.

Propuesta gastronómica - Fiesta Nacional de la Playa

“Venimos de la Fiesta de Jineteada y Folclore de Diamante, ahora nos vamos para Neuquén, Santa Clara del Mar, tenemos varios eventos y fiestas nacionales”, contó el hombre.

El hombre precisó: “Esta comida es francesa dulce pero nosotros implementamos la versión salada con ternera, con ocho horas de cocción, con vino tinto, tomillo, romero; bondiola a la barbacoa con miel y cerveza negra; pollo con mostaza al curry, jamón y queso burguer y veggie, opción vegetariana con verduras asadas”.

Y explicó: “La masa es neutra, podés ponerle dulce o salado. Hay opciones de Nutella y dulce de leche con toppings y luego las saladas ya mencionada”.

“Hay mucho movimiento de gente y ya nos conocen, nos vienen a buscar. Este año nos tocó cambiar de lugar. Salimos a ofrecer la carta y el producto y muchas personas nos buscan. Estamos muy contento”, subrayó.

La previa y la expectativa por el show de Luck Ra

Un hombre ubicado en el sector de los sillones y las reposeras indicó ante Elonce: “Soy de Concepción del Uruguay, integrante de Zambax2, nos presentamos en la previa esta noche, es una fiesta muy importante. Se vive re lindo, compartir con la gente el folklore es bárbaro. Esta es la primera vez que vengo pero es el clásico de Concepción del Uruguay, no se la pueden perder”.

Y recordó: “El año pasado estuvimos con Zambax2, antes de Ke Personajes, para nosotros fue un lujo compartir”.

“Vengan porque las playas naturales que tenemos son bárbaras y cada vez hay mas servicios para el turista”, señaló.

Otro asistente indicó: “Estamos pasando una noche espectacular. Soy integrante de Zambax2. La fiesta es hermosa, con mucha convocatoria. Compartir este escenario es algo mágico”.

“Vine con familia y con amigos. Es una noche muy linda, agradable climáticamente, con mucha gente”, valoró.

Una mujer uruguayense contó que fue a la primera noche de esta edición, a ver a Topa, y esta noche espera a Luck Ra. “Me encantó, está todo hermoso”, dijo.

“Hay que venir siempre que se pueda”, agregó un joven que acompaña a la mujer. “Hay muchas bandas que no conocía y tocan muy bien”, mencionó.

Un niño de Colonia Avellaneda, Paraná, dialogó con Elonce mientras sostenía un cartel dedicado a Luck Ra: “Luck Ra soy tu fan, Joaquín”. “Siempre, cualquier día me animaría a subir a cantar con él”, señaló ante la posibilidad de interpretar una canción junto al artista cordobés.

Además, envió un saludo a sus amigos: “Che, gurises, si me ven, llegué”, dijo entre risas y haciendo el pulgar hacia arriba.

Otro joven uruguayense contó que es la primera noche de esta edición que asisten. “Venimos todos los años y la verdad que es impecable. Es una fiesta hermosísima”, destacó.

Testimonios última noche de la Fiesta de la Playa de Río

Su compañero señaló que las bandas están “bastante bien” y que está esperando a Luck Ra. “Somos fans de Luck Ra, nos encanta”, aseveraron.

Cuatro días de fiesta para homenajear a la playa de río

Desde el miércoles se vivieron noches cálidas que convocaron al público infantil con la llegada de Topa y Pim Pam; al rockero con Las Pelotas y al cumbiero con Damas Gratis.

El sábado, el DJ Alan Gómez preparó el escenario con remix y hits de reconocidos temas. Después fue el turno de La Joaqui quien brindó un gran show marcado por el género RKT y la cumbia, que hicieron bailar a niños, adolescentes y adultos.

DJ Alan Gómez en la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Super sorteo de Flechabus

Tanto en redes sociales como en la fiesta, se realizaron sorteos para ganar pasajes a Bariloche y Jujuy de la mano de Flechabus y Fiesta de la Playa.

Todos los que tengan entradas, ya están participando del sorteo. Mientras que, a través del Instagram oficial de la fiesta, se sortean otros pares de entradas para quienes siguen los requisitos.

Las redes sociales de la Fiesta

Instagram: https://www.instagram.com/fiestadelaplaya/

Facebook: https://www.facebook.com/fiestadelaplayaderio

X: https://www.twitter.com/FiestadelaPlaya