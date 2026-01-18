Las bandas locales ganan protagonismo en la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Más de un centenar de bandas locales y del Departamento Uruguay pasaron por el escenario de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, un evento que año a año amplía su alcance y se consolida como una vidriera clave para la música regional.

El objetivo central de la propuesta fue dar visibilidad a los músicos que integran el circuito local y zonal, tanto emergentes como consolidados. La iniciativa permitió que los grupos seleccionados accedieran a un escenario de gran convocatoria, ante un público diverso y en el marco de una de las celebraciones más importantes del verano.

Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

En la última noche, Pitu Monzalvo, integrante del grupo Sentimientos del Corazón, subió al escenario con un repertorio que recorrió las canciones que los acompañan desde hace 21 años, además de clásicos y covers que forman parte de cada presentación. “Soy un amante de la Fiesta Nacional de la Playa de Río porque es muy importante para nosotros y debemos seguir apoyándola y cuidándola para que siempre esté en la boca del país”, expresó el músico en diálogo con Elonce.

Monzalvo destacó el acompañamiento del público y subrayó que, más allá de los gustos personales por las grillas artísticas, “hay que venir y apoyar, hay que estar”. En ese sentido, manifestó el deseo de que “el público se vaya contento y feliz con todos los grupos que pasan por el escenario”.

Sentimientos del Corazón (foto Elonce)

El referente de Sentimientos del Corazón explicó que la banda solo en dos oportunidades no pudo formar parte de la fiesta y remarcó la importancia de sostener la actividad musical de manera constante. “Es parte de nuestro trabajo ir sacando nuevos temas, pero muchas veces mostramos canciones nuevas y nos piden las de antes. Tratamos de innovar sin perder el estilo”, señaló.

Además, comentó que durante el último año el grupo decidió reforzar su presencia en redes sociales y continuar recorriendo distintas localidades entrerrianas, además de escenarios en las provincias de Buenos Aires y Corrientes. “Donde nos llamen, vamos”, afirmó.

Fiesta Nacional de la Playa de Río (foto Elonce)

Sobre los orígenes de la banda, Monzalvo recordó que Sentimientos del Corazón nació hace 21 años, cuando un grupo de amigos unidos por la pasión por la cumbia santafesina comenzó a tocar de manera informal. “Empecé en la guitarra a los 18 años y hoy, con 40, soy el cantante de la banda”, relató.

Finalmente, resaltó el vínculo emocional que los une con cada presentación. “Disfrutamos de cada escenario, sea grande o chico. Para nosotros es música, el alma y el corazón nos explotan. Por eso la banda se llama Sentimientos del Corazón”, concluyó.

"El Picaflor Bailantero" y una propuesta que combina cumbia y folklore

Elonce dialogó con Marcos Martínez, más conocido como "El Picaflor Bailantero", un artista local que participa por octava vez consecutiva de la Fiesta Nacional de la Playa de Río. “Siempre con alegría y con todas las ganas”, subrayó.

“Fusionamos la cumbia, el chamamé, la cumbia campera, con guitarra y acordeón, siempre apostando a la alegría, a la diversión y complaciendo los pedidos del público”, explicó. “Hace un tiempo venimos recorriendo la provincia de Entre Ríos”, agregó y mencionó que junto a su grupo llevan la música y la alegría a todos los rincones provinciales, “con amigos”.

En este sentido, explicó que sobre el escenario son cuatro personas. Alan Ramírez en acordeón, Santiago Carranza en locución, Agustín Carranza en teclado y Marcos Martínez, en voz y guitarra.

“Es una de las fiestas más importantes que tenemos en la provincia, sin dudas. Es una hermosa responsabilidad estar acá. No solemos tocar en la ciudad, el año pasado tocamos dos veces. La Fiesta de la Playa nos da la oportunidad de tocar para nuestra familia, amigos y vecinos”, opinó.

El cantante mencionó que en las últimas semanas tocaron en Gobernador Solá, Galarza, Rosario del Tala, Arroyo Barú y estaremos en Rocamora, en la Fiesta del Pan Casero en Sauce de Luna; San Martín de las Escobas, Santa Fe. “La agenda, gracias a Dios, hasta marzo está completa”, aseguró.

“En la costa del Paraná, como Victoria, Feliciano, La Paz, Gualeguay, Diamante, vamos cosechando amistades y gente que nos acompaña. A cada lugar que vamos nos reciben de la mejor manera”, dijo saludando al público de la otra costa.

Sobre el presente musical, mencionó: “Hace poquito sacamos un tema con El Pato Viganoni, una versión de un tema folclórico hecho en cumbia. Hicimos Luna Enamorada; estamos por sacar un tema de Santiago Vaquero. Tratamos de sacar cosas nuevas”.

En otro momento de la entrevista recordó una anécdota de la infancia que se actualizó el diciembre pasado, en el marco de la Campaña del Juguete, una tradicional iniciativa de Concepción del Uruguay que recolecta juguetes para regalar a los niños de barrios periféricos. “Cuando éramos chicos íbamos con mi hermano a caballo hasta la Plaza Ramírez con los juguetes que recolectábamos. Este año, ya todos grandes con hijos y sobrinos, quisimos recordar esos momentos y se nos ocurrió llegar a caballo, poniendo nuestro granito de arena”, recordó.

Hacia el final de la entrevista, El Picaflor Bailantero tomó el micrófono de Elonce y ofreció una payada: “Soy un humilde cantor, sin pretensiones algunas, la guitarra es la fortuna que inspira mi corazón. En las postas del camino donde he sabido rimar, solo me queda alegrar el espíritu del pueblo, sin medir cuánto tengo, solo un canto por cantar. Vamos arriba”.