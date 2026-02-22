 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Concordia

Secuestraron más de $2 millones y miles de dólares por descuentos indebidos de préstamos

En Concordia, un allanamiento permitió secuestrar más de $2,2 millones y casi 10.000 dólares en efectivo tras denuncias por préstamos indebidos.

22 de Febrero de 2026
Todo lo incautado en el procedimiento.
Todo lo incautado en el procedimiento. Foto: P.E.R.

Un allanamiento realizado este sábado en la ciudad de Concordia terminó con el secuestro de una importante suma de dinero y documentación vinculada a préstamos indebidos.

 

Personal de la Comisaría Segunda acudió a una vivienda en inmediaciones de calles Avellaneda y Villaguay tras la denuncia de una mujer mayor de edad, quien manifestó que un hombre le habría solicitado préstamos personales y retenido su salario mediante descuentos indebidos.

 

Según la denuncia, los montos originales eran menores a $30.000, pero en enero del corriente año se habría solicitado un total de $120.000, ya debitado de su salario de febrero. La víctima relató que en total se le habrían debitado más de $470.000 y que recientemente el denunciado habría acudido a su domicilio exigiendo una suma mayor de dinero, situación que motivó la intervención policial.

 

Parte de los d&oacute;lares. Foto: P.E.R.
Parte de los dólares. Foto: P.E.R.

 

Durante el allanamiento positivo, se logró el secuestro de elementos clave para la investigación, entre ellos una tarjeta de cobro del Banco Nación a nombre de la denunciante, su Documento Nacional de Identidad, un cuaderno con anotaciones sobre préstamos, un cartucho calibre .22, una máquina de contar billetes, un talonario de pagarés, $2.200.000 en efectivo y U$S 9.707.

 

Investigación y procedimiento

 

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Segunda y contó con la colaboración de personal especializado en secuestros y evidencias económicas. El objetivo del allanamiento positivo fue recopilar pruebas que permitan determinar la magnitud de los préstamos indebidos y establecer responsabilidades legales del denunciado.

 

Foto: P.E.R.
Foto: P.E.R.

 

Las autoridades indicaron que el material secuestrado será clave para avanzar en la causa y que la suma incautada representa la recuperación de parte de los fondos presuntamente obtenidos de manera ilegal. El caso continúa bajo investigación, con el objetivo de esclarecer todas las circunstancias y posibles implicados en la maniobra de préstamos indebidos.

 

Contexto legal y próximos pasos

 

El allanamiento positivo se enmarca dentro de las facultades de la Policía de Concordia para intervenir ante denuncias de estafas, préstamos indebidos y retención de documentación personal. En los próximos días, la causa avanzará con el análisis de los elementos secuestrados, incluyendo anotaciones y talonarios, que podrían aportar evidencia para formalizar cargos.

Temas:

secuestro Pesos dólares Concordia
