Cuáles son las nuevas siete maravillas del mundo 2026 según una revista especializada

La prestigiosa firma dio a conocer los destinos destacados para este año y busca redefinir la experiencia de viajar, invitando a las personas a descubrir y proteger destinos que ofrecen una conexión real con la historia y la naturaleza. Dos ciudades están en el continente americano.
La revista internacional especializada en turismo de lujo y estilo de vida Condé Nast Traveler presentó su selección de las siete maravillas del mundo para 2026. En el listado se destacan destinos únicos que fueron elegidos por su profunda riqueza cultural, natural e histórica.
La compañía resalta que, en la actualidad, la Gran Pirámide de Guiza es la única estructura que sobrevive de las siete maravillas de la antigüedad. De este modo, la propuesta para 2026 surge a partir de la necesidad de identificar lugares extraordinarios que puedan ser visitados en la actualidad y que combinen el atractivo de metrópolis artísticas, paisajes remotos y lugares gestionados por comunidades locales.
Una por una, las siete nuevas maravillas según Condé Nast Traveler
Matera, Italia
Encabeza la lista al ser designada como la Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo en 2026, por lo que la localidad se convertirá en un centro de residencias artísticas, exposiciones, talleres, cine y espectáculos de gran escala.
El entorno urbano de Matera, caracterizado por sus calles y callejones construidos sobre cuevas paleolíticas, refuerza su identidad histórica. Estos antiguos refugios han sido transformados en hoteles de lujo, manteniendo una atmósfera inmersiva para los viajeros que recorren su red de plazas y escalinatas.
Parque Nacional Banff, Canadá
Famoso por sus lagos de color turquesa y sus valles boscosos, es una opción versátil que va más allá de su popularidad por los deportes de invierno. En 2026 se inaugurará una nueva ruta ferroviaria que operará entre junio y julio y que conectará Banff con el Parque Nacional Jasper. Este hito coincidirá con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en el país.
Populares son las excursiones guiadas al glaciar Athabasca y al monte Sulphur.
Bradford Pennines Gateway, Reino Unido
Este destino surge como un referente de equilibrio entre la tradición y la sostenibilidad. Bajo una iniciativa de carácter ecológico impulsada por la monarquía, se encuentran protegidas 1.272 hectáreas de páramos íntimamente vinculados a la vida y obra de las hermanas Brontë.
En el lugar se pueden explorar puentes medievales históricos, cascadas ocultas entre la vegetación y aldeas textiles.
Ruinas de Djemila, Argelia
Se trata de uno de los enclaves arqueológicos más importantes del patrimonio africano. La ciudad fue fundada por el emperador Septimio Severo como un lugar de retiro para los centuriones romanos.
El sitio conserva foros, arcos y basílicas situados entre montañas. Según datos de arqueólogos consultados, menos del 40% del yacimiento fue excavado hasta la fecha.
Islas Feroe, Atlántico Norte
Gracias a la reanudación de la ruta aérea directa entre Londres y Vagar, se mejoró la accesibilidad a este archipiélago, que destaca por sus imponentes acantilados y pueblos con tejados cubiertos de vegetación.
Además de sus paisajes, la capital, Tórshavn, ganó prestigio por su gastronomía local innovadora. Un ejemplo es el restaurante Raest, que se especializa en el uso de productos regionales, mariscos y algas.
Parque Nacional Richtersveld, Sudáfrica
Ubicada justo en el límite con Namibia, impresiona por su vasta geografía mineral. Es el hogar del pueblo Nama y resguarda importantes muestras de arte rupestre, con antigüedades que se estiman entre los 200 y los 10.000 años.
Estas pinturas son un reflejo de danzas chamánicas y rituales ancestrales. Para el alojamiento, los visitantes cuentan con el campamento Tatasberg, un sitio estratégico para el avistamiento de fauna silvestre como cebras de montaña y águilas pescadoras.
Parque Nacional El Imposible, El Salvador
Este pulmón verde representa la biodiversidad de Centroamérica y destaca por sus cañones de difícil acceso y la presencia de especies raras como el puma.
El parque es atravesado por la histórica ruta del café, un camino que los productores de la zona todavía recorren con mulas a través de terrenos empinados.