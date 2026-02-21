Fernando “Teté” Quiroz destacó el triunfo en Paraná

Fernando “Teté” Quiroz valoró el triunfo de Gimnasia y Tiro por 2-1 frente a Club Atlético Patronato, en el marco de la segunda fecha de la temporada 2026 de la Primera Nacional. El encuentro se disputó este sábado en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde el conjunto salteño logró un triunfo de peso en condición de visitante.

Tras el partido, el entrenador dialogó con Elonce y expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo. “Mi preocupación está acá, en vivir esto con intensidad después de tantos años en esta profesión, que es muy difícil (lleva 26 temporadas trabajando)”, señaló el experimentado director técnico, remarcando la pasión con la que continúa ejerciendo su labor.

Quiroz consideró que el equipo cumplió con lo planificado y supo adaptarse a las circunstancias del juego. “Creo que hicimos lo que teníamos en el plan de juego, lo sostuvimos bastante bien. Después las circunstancias del partido nos hicieron cambiar algunas cosas –esquemas y jugadores-, pero terminamos jugando muy bien y ganando claramente”, afirmó.

Foto: Elonce.

Análisis del partido y elogios al rival

El entrenador destacó la capacidad de su equipo para modificar aspectos tácticos sin perder solidez. Según explicó, las variantes implementadas durante el desarrollo del encuentro permitieron sostener la intensidad y aprovechar los momentos clave para quedarse con los tres puntos.

Además, reconoció la jerarquía del conjunto paranaense y el desafío que implicaba enfrentarlo en su estadio. “Sabíamos que era un equipo difícil, que tiene jugadores de mucha calidad como Bravo, Barinaga, Soldano y Renzo Reynaga. Tiene un gran plantel, pero muchos jugadores nuevos. Eso lleva un tiempito y seguramente le van a encontrar la manera de ser protagonistas porque están preparados para eso un entrenador de jerarquía como Rubén Darío Forestello y un grupo de jugadores que es súper competitivo”, sostuvo.

Las palabras de Quiroz reflejaron respeto por el trabajo del rival, al tiempo que subrayaron la importancia de la victoria obtenida fuera de casa en el inicio del campeonato.

Un inicio prometedor en la Primera Nacional

Con este resultado, Gimnasia y Tiro suma puntos importantes en el arranque de la temporada 2026, fortaleciendo la confianza de un plantel que mantiene una base consolidada desde su ascenso.