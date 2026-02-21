Capibaras XV debutó con victoria ante Peñarol en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV debutó con una gran victoria 34-7 sobre Peñarol, con dos tries del paranaense Franco Rossetto en el Hipódromo de Rosario.
Capibaras XV hizo su debut absoluto en el Súper Rugby Américas con un contundente triunfo 34 a 7 ante el campeón uruguayo Peñarol Rugby, en un encuentro disputado este sábado en el Hipódromo de Rosario. El paranaense Franco Rossetto fue la gran figura del partido al apoyar dos tries fundamentales para la victoria de la franquicia argentina.
El equipo argentino dirigido por Nicolás Galatro mostró una gran solidez defensiva y un juego ofensivo dinámico. “Estamos muy contentos con el debut, sabíamos que Peñarol es un equipo fuerte y experimentado, pero el grupo respondió a la altura y mostró carácter desde el primer minuto”, destacó un integrante del cuerpo técnico.
Franco Rossetto abrió el marcador tras una pelota recuperada en campo rival, llevando a Capibaras XV a una ventaja de 14-0. Más tarde, el paranaense volvió a marcar tras una excelente jugada de salida de scrum, dejando el primer tiempo con un resultado parcial de 21-0. La franquicia demostró cohesión y buen manejo de las fases estáticas, asegurando un triunfo cómodo antes del descanso.
Detalles del partido y actuaciones destacadas
Además de Rossetto, en Capibaras XV fueron titulares sus coterráneos Diego Correa, Bruno Heit y Tomás Sigura, mientras que Felipe Villagrán estuvo en el banco de suplentes. La combinación de forwards y backs permitió que el equipo argentino controlara las fases ofensivas y defensivas con efectividad.
El plantel inicial del equipo argentino estuvo conformado por: Diego Correa, Manuel Cuneo, Enzo Avaca, Lorenzo Colidio, Lucas Bur, Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara, Manuel Bernstein, Alejo Sugasti, Juan Bautista Baronio, Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Gino Dicapua y Tomás Sigura. Cada jugador aportó al funcionamiento colectivo y al resultado favorable frente a un equipo de renombre regional.