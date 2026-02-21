Brasil e India firmaron un acuerdo por tierras raras para reducir la dependencia de China

Brasil e India firmaron este sábado un memorando de entendimiento para cooperar en la exploración, extracción y procesamiento de tierras raras, minerales estratégicos para el desarrollo de tecnologías avanzadas.

El acuerdo fue rubricado en Nueva Delhi durante una cumbre bilateral entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Modi destacó que el entendimiento representa “un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes”, mientras que Lula subrayó que la ampliación de inversiones en energías renovables y minerales críticos está en el centro del acuerdo. Por el momento, no se difundieron detalles técnicos del convenio.

Los mandatarios antes de su reunión en la Casa Hyderabad, en Nueva Delhi. Foto: Sajjad Hussain

Menos dependencia de China

El objetivo central del pacto es reducir la dependencia de China, que concentra cerca del 80% de la producción global de tierras raras y domina buena parte del procesamiento industrial.

Estos minerales son fundamentales para la fabricación de dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, baterías, equipos de defensa y componentes de alta tecnología.

El funcionario de la cancillería india P. Kumaran explicó que India solo ha explorado alrededor del 30% de sus reservas, por lo que existe un amplio margen para expandir la actividad minera y el procesamiento local.

Dónde están las reservas

India cuenta con yacimientos en estados como Odisha y Jharkhand, mientras que Brasil posee reservas en regiones como Amazonas y Minas Gerais.

El memorando establece un marco para el intercambio de tecnología, inversiones conjuntas en proyectos mineros y el desarrollo de cadenas de valor compartidas, con la meta de abastecer tanto los mercados internos como la exportación.

Qué son las tierras raras y por qué son clave

Las tierras raras incluyen elementos como neodimio, litio, cobalto, tantalio y grafito, esenciales para la producción de imanes de alto rendimiento, baterías de ion-litio, circuitos electrónicos y catalizadores industriales.

La concentración de su producción en pocas regiones del mundo generó en los últimos años tensiones geopolíticas y estrategias de diversificación por parte de distintas potencias. Además de India y Brasil, países como Estados Unidos, Australia y Canadá buscan ampliar su capacidad extractiva para asegurar el acceso a recursos críticos.