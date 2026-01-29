Un 8,2% más de pasajeros viajaron en diciembre por América Latina

Las aerolíneas latinoamericanas registraron un aumento del tráfico de pasajeros en el mes de diciembre de un 8,2 % en comparación con el mismo mes de 2024, según el informe difundido por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
Las aerolíneas latinoamericanas registraron un aumento del tráfico de pasajeros en el mes de diciembre de un 8,2 % en comparación con el mismo mes de 2024, según el informe difundido hoy por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
En cuanto al tráfico de todo el año 2025, fue un 8,6 % superior con respecto al año completo de 2024. La capacidad anual aumentó un 10,2 % y el factor de ocupación disminuyó 1,2 puntos porcentuales, hasta el 83,6 %, la mayor caída del factor de ocupación en cualquier región, según los datos recogidos por Noticias Argentinas.
La demanda de asientos total para el año 2025 (medida en pasajeros-kilómetro transportados o RPK) aumentó un 5,3 % en comparación con 2024. La capacidad total, medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK), aumentó un 5,2 % en 2025 y el factor de ocupación de pasajeros (PLF) general alcanzó el 83,6 %, un aumento de 0,1 puntos porcentuales y un récord para el tráfico anual.
La demanda internacional para el año 2025 aumentó un 7,1 % en comparación con 2024, y la capacidad aumentó un 6,8 %. El factor de ocupación internacional para el año 2025 fue del 83,5 %, un aumento de 0,2 puntos porcentuales con respecto a 2024. Este también fue un récord para el PLF internacional.
La demanda de vuelos domésticos para el año 2025 aumentó un 2,4 % en comparación con el año anterior, mientras que la capacidad se expandió un 2,5 %. El factor de ocupación para todo el año promedió el 83,7 %, una disminución de 0,1 puntos porcentuales en comparación con 2024.
“Diciembre de 2025 fue un buen cierre de año, con un aumento interanual de la demanda general del 5,6 %, un crecimiento de la capacidad del 5,9 % y un factor de ocupación del 83,7 %”, señaló Willie Walsh, director general de la IATA.
Sostuvo que “en 2025, la demanda de viajes aéreos creció un 5,3%, con un crecimiento de la demanda internacional del 7,1% y la nacional del 2,4%. Esto alinea el crecimiento de la industria con los patrones históricos de crecimiento tras la sólida recuperación posterior a la COVID-19. El fuerte y continuo aumento de la demanda pone de relieve dos desafíos clave: la descarbonización y la cadena de suministro”.
“En cuanto a la descarbonización, protegerá el crecimiento futuro a largo plazo. Los gobiernos cuyas economías crecen gracias a la aviación y cuyos ciudadanos anhelan la conectividad deben proporcionar un marco de política fiscal favorable para acelerar rápidamente el progreso, en particular para que el sector energético aumente la producción de Combustible de Aviación Sostenible (SAF)”, aseveró Walsh.
Y detalló que, “el segundo, los desafíos de la cadena de suministro, fue el mayor problema para las aerolíneas en 2025. La gente claramente quería viajar más, pero las aerolíneas se veían continuamente decepcionadas por los plazos de entrega poco fiables de nuevas aeronaves y motores, las limitaciones de capacidad de mantenimiento y los consiguientes aumentos de costes que se estima que superan los 11 000 millones de dólares”.
“Las aerolíneas se esforzaron por satisfacer la demanda manteniendo las aeronaves en servicio durante más tiempo y ocupando más asientos en cada vuelo. Con factores de ocupación apenas por debajo de... 84%, es evidente que estas medidas fueron un parche eficaz, pero necesitamos una solución real. Es vital que 2025 sea el punto más bajo de la crisis de la cadena de suministro, y que 2026 marque una recuperación. Cada nuevo avión significa una flota más silenciosa y limpia, con más capacidad y opciones de vuelo que en cualquier otro momento de la historia, que es lo que las aerolíneas y sus clientes desean ver”, concluyó.
Desglose Regional
El tráfico internacional anual aumentó un 7,1 % en comparación con 2024, mientras que la capacidad aumentó un 6,8 %. En diciembre, la demanda internacional creció un 7,7 %, la capacidad aumentó un 7,9 % y el factor de ocupación disminuyó 0,1 puntos porcentuales (en comparación con diciembre de 2024), hasta el 83,9 %.
Las aerolíneas de Asia-Pacífico registraron un aumento del 10,9 % en el tráfico internacional anual de 2025 en comparación con 2024. La capacidad aumentó un 10,2 % y el factor de ocupación aumentó 0,5 puntos porcentuales, hasta el 84,4 %. La región cerró 2025 con la tasa de crecimiento más rápida y el factor de ocupación más alto de todas las regiones. El tráfico de diciembre de 2025 aumentó un 7,5 % en comparación con diciembre de 2024.
El tráfico anual de las aerolíneas europeas aumentó un 6,0 % en comparación con 2024. La capacidad aumentó un 5,9 % y el factor de ocupación aumentó 0,1 puntos porcentuales, hasta el 84,1 %. En diciembre, la demanda aumentó un 8,4 % en comparación con el mismo mes de 2024.
Las aerolíneas de Oriente Medio experimentaron un aumento del tráfico del 6,7 % en 2025 en comparación con 2024. La capacidad aumentó un 5,8 % y el factor de ocupación aumentó 0,7 puntos porcentuales, hasta el 81,6 %. La demanda en diciembre aumentó un 9,5 % en comparación con el mismo mes de 2024.
Las aerolíneas norteamericanas registraron un aumento anual del tráfico del 2,1 % en 2025 en comparación con 2024. La capacidad aumentó un 2,4 % y el factor de ocupación disminuyó 0,2 puntos porcentuales, hasta el 83,9 %. Tanto el crecimiento del tráfico como el de la capacidad fueron los más lentos de todas las regiones en 2025. El tráfico en diciembre de 2025 aumentó un 3,5 % en comparación con el mismo período del año anterior.
El tráfico anual de las aerolíneas africanas aumentó un 7,8 % en 2025 con respecto al año anterior. La capacidad para todo el año 2025 aumentó un 6,5 % y el factor de ocupación aumentó 0,9 puntos porcentuales, hasta el 74,9 %. Este fue el factor de ocupación más bajo entre las regiones, pero un récord para África y el mayor aumento del factor de ocupación de cualquier región. El tráfico de las aerolíneas africanas en diciembre de 2025 aumentó un 10,3 % con respecto a diciembre de 2024.
Mercados Nacionales
La demanda nacional durante todo el año alcanzó máximos históricos en número de pasajeros y factor de ocupación. El crecimiento se desaceleró en comparación con el fuerte repunte de 2024. El mercado nacional con mejor desempeño en RPK en 2025 fue Brasil, que aumentó un 11,1 % con respecto a 2024. Estados Unidos vio su mercado nacional contraerse un -0,6 %.
El mayor aumento en el factor de ocupación se registró en Japón (+3,4 pp), a diferencia de Estados Unidos, que registró la caída más pronunciada (-1,9 pp). Si bien los viajes nacionales en India también experimentaron una fuerte caída (-1,2 pp) en el factor de ocupación, este registró el factor de ocupación más alto en general (85,2 %). Australia tuvo el factor de ocupación más bajo, pero aun así se mantuvo en un nivel relativamente saludable del 81,2 %.