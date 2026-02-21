Donald Trump anunció que aumentará los nuevos aranceles globales de EEUU de 10 a 15%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un aumento inmediato del arancel global del 10% al 15% aplicado a las importaciones provenientes de todos los países. La decisión fue comunicada a través de su red Truth Social y se produce un día después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos declarara ilegales los fundamentos utilizados por su administración para imponer gravámenes comerciales.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que tomó la medida “en base a la revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense decisión emitida ayer por la Corte Suprema”. Trump defendió su potestad para avanzar con la suba y afirmó que la misma se encuentra “totalmente permitida y legalmente comprobada”.

“Les ruego que esta declaración sirva para indicar que yo, como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10 % impuesto a países que, muchos de ellos, han estado estafando a EE.UU. durante décadas, sin represalias (¡hasta que llegué yo!) al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%”, comunicó el mandatario.

La respuesta tras el fallo judicial

El anuncio se conoció luego de que la Corte Suprema determinara que los aranceles globales impulsados por la administración excedieron las facultades delegadas por el Congreso. El máximo tribunal invalidó tanto los gravámenes vinculados al combate contra el tráfico de drogas como los denominados “aranceles recíprocos”, al considerar que el Poder Ejecutivo no contaba con autorización suficientemente clara para establecerlos.

Foto: Euronews.

El presidente del tribunal, John Roberts, remarcó en el fallo que la facultad de imponer aranceles es “muy claramente una rama del poder impositivo” y recordó que la Constitución estadounidense otorga al Congreso —y únicamente a ese órgano— la potestad de recaudar impuestos. En consecuencia, cualquier delegación hacia el Ejecutivo debe ser explícita.

Frente a esa resolución, Trump afirmó que firmaría una orden ejecutiva amparándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal vinculada a desequilibrios en la balanza de pagos que permite fijar aranceles adicionales de hasta el 15% por un período máximo de 150 días, publicó RT.

Argumentos de la Casa Blanca y próximos pasos

Desde la Casa Blanca justificaron la contramedida señalando que responde a “emergencias nacionales ante amenazas inusuales y extraordinarias para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos”. Según el mandatario, en los próximos meses su administración trabajará en la determinación de nuevos gravámenes “legalmente permisibles”.

Trump también aseguró que posee autoridad suficiente, conforme a la legislación vigente, para imponer aranceles adicionales sin requerir aprobación del Congreso. En ese marco, anticipó que iniciará investigaciones sobre prácticas comerciales que considere desleales, lo que podría derivar en nuevas medidas proteccionistas.