Detuvieron a dos hombres tras robar en una vivienda en La Histórica: fueron atrapados a pocas cuadras

Los detenidos fueron interceptados en 9 de Julio y Díaz Vélez en La Histórica

Dos hombres, de 29 y 30 años, fueron detenidos este sábado luego de ser señalados como los presuntos autores de un robo en una vivienda ubicada en Sarmiento y Enrique de Vedia, en Concepción del Uruguay.

Del inmueble sustrajeron una notebook, dos celulares, una cámara de fotos, un par de zapatillas, una billetera con dinero, un reloj, cargadores y cables, un mouse, un transformador, un adaptador, dinero en efectivo, guantes y encendedores e incluso tres paltas.

La detención de ambos sospechosos fue en la intersección de 9 de Julio y Díaz Vélez, donde personal motorizado y un móvil de la Comisaría Segunda lograron interceptarlos tras un rápido operativo de búsqueda.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

El aviso a la policía

El procedimiento se inició tras el aviso de un vecino de 72 años, quien alertó a la Policía que dos hombres habían ingresado a un domicilio y sustraído distintos elementos, para luego retirarse en dirección a calle 9 de Julio. Con las características físicas y de vestimenta aportadas, efectivos de la Sección Motorizada y de la Comisaría Segunda montaron un operativo cerrojo que culminó en la mencionada intersección.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

Posteriormente, fue localizado el damnificado, un hombre de 32 años, quien constató la faltante de los objetos recuperados por el personal policial.

Por orden de la fiscal auxiliar interviniente, los dos aprehendidos fueron trasladados a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

Desde la fuerza destacaron que el rápido accionar permitió esclarecer el hecho en pocas horas. Ahora se busca determinar si los aprehendidos podrían estar vinculados a otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la zona.

Cortaba el pasto y fue baleado

Este viernes al mediodía, también en Concepción del Uruguay, un hombre de 39 años sufrió heridas de gravedad por arma de fuego en un presunto ataque, informó La Pirámide. La policía investiga el hecho, que podría estar relacionado con problemas personales entre el atacante y la víctima.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Doctor Lacava y Mitre, donde un hombre de 39 años resultó herido por arma de fuego y fue trasladado de emergencia para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

Foto: La Pirámide

En el lugar, la fiscal a cargo de la causa, junto con personal de las Divisiones de Policía Científica, Investigaciones y la jurisdicción correspondiente, llevaron a cabo las pericias necesarias. Además, se procedió al relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Foto: La Pirámide

Aunque la investigación aún está en curso, no se descarta que el ataque sea consecuencia de problemas personales entre el agresor y la víctima.