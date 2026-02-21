 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Detuvieron a dos hombres tras robar en una vivienda en La Histórica: fueron atrapados a pocas cuadras

Los sospechosos fueron interceptados en 9 de Julio y boulevard Díaz Vélez, zona transitada de Concepción del Uruguay, y quedaron a disposición de la Justicia. Llevaban aparatos tecnológicos, dinero, un reloj, zapatillas y hasta paltas.

21 de Febrero de 2026
Los detenidos fueron interceptados en 9 de Julio y Díaz Vélez en La Histórica
Los detenidos fueron interceptados en 9 de Julio y Díaz Vélez en La Histórica Foto: La Pirámide

Los sospechosos fueron interceptados en 9 de Julio y boulevard Díaz Vélez, zona transitada de Concepción del Uruguay, y quedaron a disposición de la Justicia. Llevaban aparatos tecnológicos, dinero, un reloj, zapatillas y hasta paltas.

Dos hombres, de 29 y 30 años, fueron detenidos este sábado luego de ser señalados como los presuntos autores de un robo en una vivienda ubicada en Sarmiento y Enrique de Vedia, en Concepción del Uruguay.

 

Del inmueble sustrajeron una notebook, dos celulares, una cámara de fotos, un par de zapatillas, una billetera con dinero, un reloj, cargadores y cables, un mouse, un transformador, un adaptador, dinero en efectivo, guantes y encendedores e incluso tres paltas.

 

 

La detención de ambos sospechosos fue en la intersección de 9 de Julio y Díaz Vélez, donde personal motorizado y un móvil de la Comisaría Segunda lograron interceptarlos tras un rápido operativo de búsqueda.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay
Foto: Jefatura Departamental Uruguay

El aviso a la policía

 

El procedimiento se inició tras el aviso de un vecino de 72 años, quien alertó a la Policía que dos hombres habían ingresado a un domicilio y sustraído distintos elementos, para luego retirarse en dirección a calle 9 de Julio. Con las características físicas y de vestimenta aportadas, efectivos de la Sección Motorizada y de la Comisaría Segunda montaron un operativo cerrojo que culminó en la mencionada intersección.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay
Foto: Jefatura Departamental Uruguay

 

Posteriormente, fue localizado el damnificado, un hombre de 32 años, quien constató la faltante de los objetos recuperados por el personal policial.

 

Por orden de la fiscal auxiliar interviniente, los dos aprehendidos fueron trasladados a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

 

Desde la fuerza destacaron que el rápido accionar permitió esclarecer el hecho en pocas horas. Ahora se busca determinar si los aprehendidos podrían estar vinculados a otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la zona.

 

Cortaba el pasto y fue baleado

Este viernes al mediodía, también en Concepción del Uruguay, un hombre de 39 años sufrió heridas de gravedad por arma de fuego en un presunto ataque, informó La Pirámide. La policía investiga el hecho, que podría estar relacionado con problemas personales entre el atacante y la víctima.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Doctor Lacava y Mitre, donde un hombre de 39 años resultó herido por arma de fuego y fue trasladado de emergencia para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

Foto: La Pir&aacute;mide
Foto: La Pirámide

 

En el lugar, la fiscal a cargo de la causa, junto con personal de las Divisiones de Policía Científica, Investigaciones y la jurisdicción correspondiente, llevaron a cabo las pericias necesarias. Además, se procedió al relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Foto: La Pir&aacute;mide
Foto: La Pirámide

 

Aunque la investigación aún está en curso, no se descarta que el ataque sea consecuencia de problemas personales entre el agresor y la víctima.

Temas:

Robo detenidos Concepción del Uruguay
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso