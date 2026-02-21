El emotivo mensaje de Eric Dane a sus hijas: “Atesoren cada momento”

El mensaje completo de Eric Dane a sus hijas conmovió al mundo tras el estreno en Netflix de su última entrevista, difundida de manera póstuma. El testimonio forma parte de Famous Last Words, un formato con el que la plataforma rinde homenaje a figuras relevantes y les ofrece un espacio para expresar los pensamientos que desean dejar como legado.

El episodio dedicado a Eric Dane se emitió el viernes 20 de febrero y rápidamente se convirtió en tendencia. Conocido por su papel como el Dr. Mark Sloan en Grey's Anatomy, el actor decidió participar del proyecto tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa e incurable que fue deteriorando progresivamente su salud.

Antes de su fallecimiento, Dane encontró en el activismo una nueva misión: visibilizar la ELA y promover la investigación científica. Sin embargo, lo que más impactó al público fue el tramo final de su intervención, cuando, mirando directamente a cámara, dedicó casi cinco minutos a hablarle a sus hijas Billie y Georgia.

“Vivan ahora”: la primera lección

En el mensaje completo de Eric Dane, el actor compartió cuatro enseñanzas que aseguró haber aprendido “durante la lucha contra la ELA”. La primera fue una invitación a vivir en el presente: “El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo desconocido. Así que tienen que vivir ahora. El presente es todo lo que tienen. Atesórenlo. Aprecien cada momento”.

Dane recordó escenas familiares en la playa, en Malibú, Santa Mónica, Hawái y México, evocando imágenes de sus hijas jugando en el mar. “Esos días -nunca mejor dicho- fueron el cielo”, expresó con serenidad, en uno de los pasajes más emotivos del testimonio.

Su reflexión apuntó a dejar atrás la autocrítica constante y la preocupación excesiva, algo que confesó haber padecido durante años. La enfermedad, explicó, lo obligó a permanecer en el presente por pura supervivencia.

Pasión, amistades y resiliencia

La segunda enseñanza fue clara: enamorarse, no solo de una persona, sino de una pasión. “Encuentren algo que las haga querer levantarse por la mañana”, aconsejó, recordando cómo la actuación se convirtió en su motor incluso en los momentos más oscuros de su vida.

En tercer lugar, instó a elegir bien a los amigos y valorar la presencia sincera. Relató cómo, ante el avance de la enfermedad y la pérdida de autonomía, su círculo íntimo dio un paso al frente: “No hacen nada especial. Simplemente están presentes. Eso es un montón. Simplemente estar”.

Finalmente, habló de resiliencia. “Luchen con cada fibra de su ser y con dignidad. Nunca se rindan. Luchen hasta el último aliento”, afirmó con firmeza. Reconoció que la ELA estaba debilitando su cuerpo, pero no su espíritu, y alentó a sus hijas a enfrentar cualquier adversidad con honestidad e integridad, señaló Infobae.

Un adiós cargado de amor

El cierre del mensaje completo de Eric Dane fue profundamente íntimo: “Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Son todo para mí. Buenas noches. Las amo. Estas son mis últimas palabras”. La sencillez y autenticidad de su despedida generaron una ola de reacciones en redes sociales.

El testimonio no solo consolidó su legado artístico, sino que dejó una huella humana imborrable. Más allá de su carrera en la televisión, Dane eligió despedirse con un mensaje centrado en el amor, la pasión y la fortaleza ante la adversidad.