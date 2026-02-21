 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Allanaron una vivienda por una causa de violencia de género y encontraron más de 5 kilos de marihuana

La Policía acudió por daños en una vivienda en Concepción del Uruguay y encontró tres plantas de cannabis con más de tres metros de altura. La Fiscalía inició una causa paralela por infracción a la Ley 23.737.

21 de Febrero de 2026
Hallaron más de 5kg de marihuana en un procedimiento por violencia de género
Hallaron más de 5kg de marihuana en un procedimiento por violencia de género Foto: Jefatura Departamental Uruguay

Un procedimiento iniciado por una denuncia de violencia de género derivó este viernes por la tarde en el secuestro de más de cinco kilos de plantas de marihuana en una vivienda ubicada en la intersección de Suipacha y Pocho Lepratti, en Concepción del Uruguay.

 

El operativo comenzó alrededor de las 18:00, cuando personal del Comando Radioeléctrico y de la División Policía Científica se hizo presente en el domicilio por orden de la Fiscalía Auxiliar en turno. El objetivo era constatar los daños materiales en la puerta de ingreso, que habrían sido provocados por un hombre de 33 años contra su ex pareja, una mujer de 38.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay
Foto: Jefatura Departamental Uruguay

 

Mientras se realizaban las pericias en el marco de la causa por violencia de género, los efectivos advirtieron en el predio la presencia de tres plantas de Cannabis Sativa de gran tamaño, por lo que se dio inmediata intervención a la División Drogas Peligrosas.

Plantas de hasta 3,50 metros y más de 5 kilos

Según el detalle oficial, se secuestraron ejemplares que alcanzaban los 3,40; 2,60 y 3,50 metros de altura. Tras el proceso de deshojamiento, el pesaje total arrojó 5,536 kilogramos de sustancia vegetal.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay
Foto: Jefatura Departamental Uruguay

La Fiscalía de turno dispuso el secuestro total del material y el inicio de actuaciones paralelas por presunta infracción a la Ley de Drogas 23.737.

 

La investigación continúa tanto en el marco de la denuncia por violencia de género como en la causa vinculada a estupefacientes.

Temas:

Concepción del Uruguay marihuana Violencia de género
