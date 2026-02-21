Feria nocturna en la Costanera Baja: "Es una puerta abierta para que la gente nos conozca", dicen los emprendedores

Desde la tarde y hasta la medianoche de este sábado se lleva a cabo el paseo y feria nocturnos de emprendedores, que cuenta con puestos gastronómicos en calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant, en la Costanera Baja.

El predio cuenta con mesas y sillas para disfrutar de un momento con amigos o familia, en la tranquilidad agreste, en el marco de una noche agradable.

Una de las propuestas es un puesto de tragos, con y sin alcohol. Su encargado, José, explicó ante Elonce que la carta incluye licuado de frutas tropicales, como

papaya y mango, “todos los fines de semana estamos acá y la gente ya nos conoce, también nos busca”, señaló.

En cuanto a las bebidas analcohólicas más pedidas, José señaló que es “Mujer haitiana”, una preparación que lleva frutilla, durazno y mango. Además, contó que anteriormente la más pedida era “Sueño de verano”, realizado con fruta con leche condensada.

Con alcohol “se pide el Siete, el típico que siempre sale”, explicó José. “La gente ya sabe, conoce hasta los números”, indicó el hombre en relación a la clientela que vuelve a elegir su iniciativa.

El puesto que dirige José permanece abierto hasta las 3 de la mañana, a pesar de que la feria cierra a las 00:00. “Los que van al boliche, pasan, toman un trago y siguen”, dijo entre risas.

Otra de las propuestas incluye venta de panes saborizados, budines, chipá, medialunas, “producción propia de mi hija”, destaca una mujer y mencionó que el emprendimiento ya tiene dos o tres años. Aseguró que “todo se vende” porque quienes transitan por allí buscan su porción para disfrutar con el mate.

Acerca de la actividad en la costanera baja, la mujer destacó: “Es hermoso porque anda gente de la ciudad o turistas paseando y es una buena propuesta” para generar movimiento en esa zona de Paraná.

Propuestas ideales para regalar a los más cercanos

Sofía, encargada de un puesto de accesorios, contó a Elonce que “son varios” los emprendimientos con los mismos productos aunque señaló que son “muy diversos y muy bonitos”.

“Tenemos buenos precios, buena calidad. Hay collares, pulsera, tobillera, aros”, indicó la vendedora, quien concurre todos los fines de semana hace ya dos años.

Acerca de la feria en la zona ribereña de Paraná, la emprendedora destacó que es una buena iniciativa, que se acompaña de los puestos de comida y que, a veces, suma juegos infantiles. “Es para que la gente vaya conociendo el lugar, mientras más vea, más se va interesando”, resaltó.

En su puesto, Sofía ofrece accesorios realizados con piedra, “un objeto muy hermoso”, reconoció. “Queda en cada uno, cada una cómo se va relacionando con eso. No hay una regla fija”, señaló sobre el uso de este tipo de materiales naturales.

Producción propia y precios accesibles

En otro espacio del predio, se ofrecen productos de marroquinería. Paola, la encargada, señaló: “Gracias a Dios tenemos esta propuesta de todos los fin de semana en el Paseo nocturno”. Y agregó que la gente se acerca y conoce a los emprendedores, “a veces nos compran y a veces no, pero es una puerta abierta también para que nos puedan conocer”, reconoció.

“Todo es producción propia, años atrás empezó como un hobby y fui descubriendo todas las cosas lindas que se pueden hacer con un pequeño pedazo de tela”, detalló y enfatizó: “Es una experiencia muy linda porque uno va creando y poniendo en práctica lo que podemos realizar como personas, como seres humanos”.

Sobre los precios, Paola señaló: “Trato siempre de tenerlos bien accesibles porque se entiende la situación de las personas y a veces la gente quiere comprar algo lindo pero no tan caro”.

Una bandolera, por ejemplo, cuesta $25.000; una mochila matera entre $30.000 y $35.000. “A la gente le gustan los productos”, dijo.

La emprendedora invitó a la comunidad a acercarse a este lugar que ofrece un ambiente ameno y familiar.

En otro puesto, Fernando ofrece yerba agroecológica y cuchillos. “Este paseo siempre es bueno porque vienen turistas, que están de paso y siempre llegan al parque Urquiza y algo compran”, reconoció el hombre que ya está hace cuatro años en la feria y también vende en las instalaciones de Salta y Nogoyá.