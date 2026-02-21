Controladores aéreos anunciaron un nuevo paro: afectará a vuelos en todo el país durante cinco días

El paro comenzará el 26 de febrero y se extenderá hasta el 2 de marzo

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó un paro de controladores aéreos que impactará en vuelos de todo el país durante cinco jornadas consecutivas.

La decisión se tomó luego de que fracasaran las negociaciones salariales y laborales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), una vez finalizado el período de conciliación obligatoria hace más de 20 días.

Según detalló el gremio, las medidas de fuerza comenzarán el jueves 26 de febrero y se extenderán hasta el lunes 2 de marzo, con interrupciones de hasta tres horas por día en franjas horarias específicas.

Cómo afecta el paro a los vuelos

ATEPSA explicó que la huelga afectará principalmente las autorizaciones de despegue de aeronaves. Durante los horarios de la medida:

- Se restringirán las autorizaciones de aeronaves en tierra.

- No se recibirán ni transmitirán planes de vuelo.

Sin embargo, quedarán exceptuadas todas las operaciones de emergencia, vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales, de búsqueda y salvamento.

El gremio calificó la decisión como una “medida legítima de acción sindical” y anticipó que brindará una conferencia de prensa tras la asamblea general prevista para el martes 24 de febrero.

Paro de controladores: fechas y horarios confirmados

El cronograma anunciado es el siguiente:

Jueves 26 de febrero: de 15:00 a 18:00. Paro extendido para toda la aviación, incluyendo despegues de todos los aeropuertos del país.

Viernes 27 de febrero: de 19:00 a 22:00. Misma modalidad que la jornada anterior.

Sábado 28 de febrero: de 13:00 a 16:00. Afectará a la aviación general y no regular en los despegues de todos los aeropuertos.

Domingo 1° de marzo: de 9:00 a 12:00. Impactará en la aviación comercial regular con destino nacional.

Lunes 2 de marzo: de 5:00 a 8:00. Misma modalidad que el jueves 26 y viernes 27.

La medida podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones en vuelos nacionales e internacionales, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.