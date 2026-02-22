Tenía prisión domiciliaria, pero la policía lo encontró en la esquina y fue detenido

Detuvieron a hombre que incumplió la prisión domiciliaria durante un control realizado en el marco de operativos de seguridad y prevención en Colonia Avellaneda, departamento Paraná.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles San Nicolás y Anacleto Medina, donde el personal policial efectuó la verificación de una medida de prisión domiciliaria vigente. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el encartado no se encontraba dentro de su vivienda.

Según se informó, el hombre estaba en la esquina de su domicilio, situación que evidenció el quebrantamiento de la medida judicial impuesta.

Intervención judicial

Ante el incumplimiento, se dio inmediato aviso al fiscal interviniente, quien dispuso la detención del individuo. Posteriormente, el hombre fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, quedando a disposición de la Justicia para determinar su situación procesal.