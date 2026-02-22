 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Narcomenudeo en Paraná: secuestraron más de 100 dosis de cocaína y detuvieron a un reincidente

Un operativo por presunto narcomenudeo en Paraná terminó con la detención de un hombre reincidente y el secuestro de más de 100 dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización.

22 de Febrero de 2026
Secuestraron cocaína, celulares y dinero en efectivo.
Secuestraron cocaína, celulares y dinero en efectivo. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Detuvieron a reincidente por narcomenudeo. En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de narcomenudeo, personal de la División Antidrogas de la D.G.D.P., con la participación del Grupo Especial C.O.E., llevó adelante allanamientos en la ciudad de Paraná. Los procedimientos se concretaron sobre calle Diamante e Ituzaingó y arrojaron resultados positivos.

 

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 6 de Paraná, a cargo de Eliza E. Zilli, con intervención de la Fiscalía encabezada por Sofía Patat, en el marco de una causa que apunta a la comercialización de estupefacientes en menor escala en la capital entrerriana.

Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de sustancia estupefaciente —clorhidrato de cocaína con un peso total de 20,4 gramos, equivalente a más de 100 dosis—, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, dos cámaras de seguridad y diversos recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Investigación judicial en curso

En el lugar fueron identificadas cuatro personas y se procedió a la detención de un hombre, quien quedó incomunicado y a disposición de la magistratura interviniente.

Un dato central que agrava su situación procesal es que el detenido es reincidente por la misma actividad ilícita. Según fuentes policiales, ya contaba con antecedentes por hechos relacionados con la comercialización de estupefacientes, lo que refuerza la gravedad del episodio actual y podría incidir en las futuras decisiones judiciales.

 

La investigación se inició a partir de tareas de inteligencia y recolección de pruebas que permitieron solicitar las órdenes de allanamiento correspondientes. Ahora, el avance del expediente dependerá de las pericias sobre los elementos secuestrados y de las indagatorias que disponga la Justicia.

Temas:

allanamiento por narcomenudeo Paraná cocaína reincidente Detenido
