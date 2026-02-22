Identificaron al turista marplatense hallado fallecido cuando acampaba en zona de Colón

REDACCIÓN ELONCE
Se conoció la identidad del turista marplatense hallado fallecido en la zona del Puente Rosa, en Colón. Se confirmó que no hubo signos de violencia y las causas de la muerte. Elonce accedió a los datos oficiales.
Identificaron al turista marplatense hallado sin vida en Colón cuando acampaba en el camino costero sur, en inmediaciones del llamado Puente Rosa, en la ciudad entrerriana.
El hombre, oriundo de Mar del Plata, fue encontrado por personal de la Guardia de Inspección Municipal que acudió al lugar tras constatar que estaba instalado en un sector no habilitado para acampe.
Al no obtener respuesta luego de reiterados llamados desde el exterior de la carpa, solicitaron la presencia policial. Efectivos de la Policía Departamental Colón procedieron a abrir la carpa y confirmaron que el hombre yacía sin vida en su interior.
Identidad y causa de muerte
Según las primeras pericias forenses, el marplatense, de 43 años, llevaba varias horas fallecido, posiblemente desde la noche anterior. En el lugar no se observaron indicios de violencia.
Entre sus pertenencias se hallaron documentación personal, teléfono celular y dinero en efectivo, lo que permitió corroborar su identidad y descartar, en esta instancia inicial, la hipótesis de un hecho delictivo.
En las últimas horas, fuentes policiales confirmaron a Elonce que el fallecido fue identificado como Mario Jesús Polarolo, de 43 años. De acuerdo a lo informado, la causa de muerte sería por razones naturales y no violentas.
Intervención judicial
La investigación quedó a cargo de la fiscal Micaela Di Pretoro, con intervención de personal de la División Criminalística de la Policía Departamental Colón, que realizó las actuaciones correspondientes en el lugar.
Las autoridades continúan con las diligencias de rigor para completar el informe médico legal y determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.