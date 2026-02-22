 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Acampaba en un sector no habilitado

Identificaron al turista marplatense hallado fallecido cuando acampaba en zona de Colón

Se conoció la identidad del turista marplatense hallado fallecido en la zona del Puente Rosa, en Colón. Se confirmó que no hubo signos de violencia y las causas de la muerte. Elonce accedió a los datos oficiales.

22 de Febrero de 2026
Hallazgo en el camino costero sur.
Hallazgo en el camino costero sur. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Se conoció la identidad del turista marplatense hallado fallecido en la zona del Puente Rosa, en Colón. Se confirmó que no hubo signos de violencia y las causas de la muerte. Elonce accedió a los datos oficiales.

Identificaron al turista marplatense hallado sin vida en Colón cuando acampaba en el camino costero sur, en inmediaciones del llamado Puente Rosa, en la ciudad entrerriana.

El hombre, oriundo de Mar del Plata, fue encontrado por personal de la Guardia de Inspección Municipal que acudió al lugar tras constatar que estaba instalado en un sector no habilitado para acampe.

 

Al no obtener respuesta luego de reiterados llamados desde el exterior de la carpa, solicitaron la presencia policial. Efectivos de la Policía Departamental Colón procedieron a abrir la carpa y confirmaron que el hombre yacía sin vida en su interior.

 

Identidad y causa de muerte

 

Según las primeras pericias forenses, el marplatense, de 43 años, llevaba varias horas fallecido, posiblemente desde la noche anterior. En el lugar no se observaron indicios de violencia.

 

Entre sus pertenencias se hallaron documentación personal, teléfono celular y dinero en efectivo, lo que permitió corroborar su identidad y descartar, en esta instancia inicial, la hipótesis de un hecho delictivo.

 

En las últimas horas, fuentes policiales confirmaron a Elonce que el fallecido fue identificado como Mario Jesús Polarolo, de 43 años. De acuerdo a lo informado, la causa de muerte sería por razones naturales y no violentas.

 

Intervención judicial

 

La investigación quedó a cargo de la fiscal Micaela Di Pretoro, con intervención de personal de la División Criminalística de la Policía Departamental Colón, que realizó las actuaciones correspondientes en el lugar.

 

Las autoridades continúan con las diligencias de rigor para completar el informe médico legal y determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Temas:

Colón fallecido Mar del Plata turista
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso