Finalizaron con éxito, las Acciones de Verano en toda la provincia

Las propuestas se desarrollaron desde fines de diciembre hasta mediados de febrero, de acuerdo a las condiciones de cada localidad, en todo el territorio provincial mediante la organización de los 37 Centros de Educación Física (CEF) y el Parque Escolar Enrique Berduc, en Paraná.
Las actividades estuvieron destinadas a personas desde los cuatro años hasta adultos mayores, promoviendo espacios de encuentro, recreación y aprendizaje durante el receso estival.
Incluyeron talleres deportivos, natación, aquagym, campamentos y propuestas de vida en la naturaleza, con el objetivo de fomentar la convivencia, la inclusión, el respeto, el compañerismo y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, destacó que las acciones estuvieron a cargo de profesores que accedieron a sus cargos mediante concurso docente para la temporada, y subrayó el trabajo articulado con municipalidades, comunas, juntas de gobierno y clubes, que en muchos casos facilitaron sus instalaciones y piletas para el desarrollo de las actividades.
Asimismo, remarcó que el énfasis estuvo puesto en el movimiento y en la participación, y que el compromiso del equipo docente y la contención brindada fueron especialmente valorados por las familias.
Finalmente, indicó que los Centros de Educación Física comenzarán ahora el ciclo lectivo con prácticas y talleres acordes a las demandas de cada comunidad, continuando con su tarea de promoción de la actividad física y la integración social.