El Frente Entrerriano Federal rechazó la reforma de la Constitución Provincial

El Frente Entrerriano Federal se pronunció contra la reforma de la Constitución Provincial tras una reunión en Concordia. También cuestionó el aumento salarial no remunerativo y anunció una Jornada Programática para elaborar propuestas de gobierno.
El rechazo a la reforma de la Constitución Provincial fue el eje central del encuentro que mantuvieron integrantes del Consejo Provincial del Frente Entrerriano Federal en la sede del Sindicato La Bancaria de Concordia, donde además se abordaron temas salariales y la organización interna del espacio político.
La convocatoria fue encabezada por el presidente partidario, Nicolás Parera Deniz; los vicepresidentes Florencia Bustia y Daniel Cedro; y el presidente del Congreso Provincial, Jorge Móndolo. Durante la reunión se analizó una agenda extensa que incluyó la situación económica, el funcionamiento institucional y el posicionamiento frente a una eventual modificación de la Carta Magna entrerriana.
Uno de los puntos tratados fue el aumento salarial acordado por el Gobierno Provincial y el gremio mayoritario bajo la modalidad no remunerativa ni bonificable. Desde el espacio lo calificaron como “inaceptable” y señalaron que, en los hechos, equivale a un incremento en negro que perjudica a los trabajadores.
Cuestionamientos al aumento salarial
Los dirigentes sostuvieron que otorgar sumas no remunerativas implica que esos montos no impacten en el cálculo del aguinaldo, jubilaciones, antigüedad ni otros derechos adquiridos. Según expresaron, puede representar un alivio coyuntural, pero no constituye una solución estructural.
En ese sentido, afirmaron que gobernar requiere previsibilidad y respuestas de fondo, no medidas transitorias propias de una lógica empresarial. El Frente Entrerriano Federal exigió que cualquier recomposición salarial sea otorgada de manera remunerativa y bonificable, en cumplimiento de la normativa laboral vigente.
Asimismo, el profesor Jorge Móndolo promovió la organización de una Jornada Programática destinada a fortalecer la identidad política del espacio y elaborar propuestas concretas de gestión. La iniciativa convocará a ex funcionarios, técnicos y militantes para trabajar en áreas como salud, educación, economía, obra pública y seguridad.
Jornada Programática y construcción de propuestas
El objetivo de la Jornada Programática será construir una plataforma de gobierno con lineamientos claros para la provincia y los municipios. Desde el partido indicaron que se busca consolidar alternativas “serias y fundamentadas” para el conjunto de la sociedad entrerriana.
Sin embargo, el punto de mayor debate fue el rechazo unánime a cualquier intento de reforma de la Constitución Provincial de 2008. El espacio sostuvo que presentar una hipotética reforma como medida de ahorro fiscal constituye una premisa engañosa.
Según argumentaron, la eventual eliminación de una cámara legislativa no implicaría una reducción sustancial del gasto estructural, dado que el personal pertenece a planta permanente y continuaría formando parte del Estado. En cambio, advirtieron que sí se vería afectada la capacidad institucional del Poder Legislativo para ejercer su función de contrapeso frente a los demás poderes.
Defensa de la Constitución de 2008
El Frente Entrerriano Federal recordó que la Constitución de 2008 fue resultado de una consulta popular y del consenso de todas las fuerzas representadas en la Convención Constituyente. Destacó que su texto incorporó órganos de control con autonomía funcional y rango constitucional, así como estándares avanzados en transparencia, organización del Ministerio Público Fiscal, derechos colectivos y protección ambiental.
También remarcaron que, bajo el régimen constitucional vigente, un ex gobernador fue condenado en el marco de un proceso judicial que evidenció la independencia real de los órganos de control, lo que consideraron una muestra del funcionamiento institucional previsto en la Carta Magna.
El comunicado señaló además que durante 2024 se sostuvo el cobro de un tributo sin ley formal que lo autorizara, lo que —según indicaron— generó tensiones con el principio constitucional que establece que ningún impuesto puede exigirse sin una norma que lo disponga. A ello sumaron el antecedente de la modificación de la fecha fijada por la Constitución para la apertura de sesiones ordinarias.
Deudas pendientes y postura final
Desde el partido señalaron que la Constitución de 2008 aún mantiene deudas de implementación, entre ellas la efectiva puesta en funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Consideraron contradictorio impulsar una reforma sin haber cumplido plenamente con su desarrollo y aplicación.
En ese marco, concluyeron que Entre Ríos no necesita una reforma constitucional motivada por consignas coyunturales, sino instituciones sólidas y órganos de control con plena institucionalidad. Reafirmaron su defensa del equilibrio de poderes y su rechazo a modificaciones que, a su entender, podrían debilitar el sistema institucional vigente.