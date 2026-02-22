Hallaron a la joven que fue arrastrada por un arroyo desbordado: confirmaron la identidad

Hallaron este domingo por la mañana, a la joven que fue arrastrada por el arroyo Yuquerí Grande cuando estaba desbordado, en la zona conocida como “El Retobado”, en cercanías de Los Charrúas, departamento Concordia.

El trágico hecho había ocurrido el sábado alrededor de las 18, cuando la mujer, de 30 años, caminaba junto a su pareja a orillas del curso de agua, que se encontraba desbordado. En ese contexto, la fuerte corriente la arrastró y desapareció de la superficie.

Dos hombres que estaban en el lugar intentaron auxiliarla, pero no lograron sujetarla. Tras perderla de vista, pese a los esfuerzos iniciales, no pudieron volver a encontrarla, según indicaron fuentes policiales.

Operativo con bomberos y buzos

Tras el aviso a las autoridades, se desplegó un operativo con efectivos de la comisaría de Los Charrúas. Las tareas de rastrillaje se extendieron hasta la caída del sol del sábado, momento en que debieron suspenderse por falta de visibilidad y cuestiones de seguridad.

El operativo continuó este domingo con la participación de Bomberos Voluntarios de Concordia y buzos especializados de la Policía de Entre Ríos. Según se informó a Elonce, la vegetación y el terreno dificultaron las tareas de búsqueda.

Las labores se realizaron con dos embarcaciones de Bomberos Voluntarios de Concordia y finalmente, alrededor de las 10 de este domingo, el cuerpo fue hallado a unos 50 metros del lugar donde había sido vista por última vez, confirmaron a Elonce.

Confirmaron la identidad

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que la joven fue identificada como Carolina Belén Arredondo, de 30 años, domiciliada en el barrio La Bianca de Concordia.

La mujer era madre de dos niños de 3 y 5 años. Su fallecimiento generó profunda conmoción en su entorno familiar y en la comunidad, que había seguido con expectativa el resultado de la búsqueda.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades judiciales competentes, mientras se continúan realizando los procedimientos de rigor para completar el informe correspondiente.