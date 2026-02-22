Incendio en Gualeguay: rescataron a una mujer de una vivienda

Mujer rescatada. Un incendio en una vivienda movilizó este domingo por la tarde a dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Gualeguay. El hecho ocurrió alrededor de las 15:48 en la intersección de calles Pancho Ramírez y B. Mitre, donde se alertó sobre un foco activo en una propiedad.

Rescate

Al arribar al lugar, los efectivos fueron advertidos de que dentro del inmueble se encontraba una mujer. Iniciaron las tareas de búsqueda y rescate en medio de la emergencia, logrando extraerla con vida de la vivienda afectada por las llamas.

Traslado de la víctima

La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital San Antonio para su atención médica y evaluación de su estado de salud.