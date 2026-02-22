 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Incendio en Gualeguay: rescataron a una mujer de una vivienda

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Gualeguay sofocaron el incendio de una vivienda y lograron rescatar con vida a una mujer, que fue trasladada al hospital San Antonio.

22 de Febrero de 2026
La mujer fue trasladada al hospital local.
La mujer fue trasladada al hospital local. Foto: Bomberos Voluntarios Gualeguay

REDACCIÓN ELONCE

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Gualeguay sofocaron el incendio de una vivienda y lograron rescatar con vida a una mujer, que fue trasladada al hospital San Antonio.

Mujer rescatada. Un incendio en una vivienda movilizó este domingo por la tarde a dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Gualeguay. El hecho ocurrió alrededor de las 15:48 en la intersección de calles Pancho Ramírez y B. Mitre, donde se alertó sobre un foco activo en una propiedad.

Rescate

Al arribar al lugar, los efectivos fueron advertidos de que dentro del inmueble se encontraba una mujer. Iniciaron las tareas de búsqueda y rescate en medio de la emergencia, logrando extraerla con vida de la vivienda afectada por las llamas.

Traslado de la víctima

La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital San Antonio para su atención médica y evaluación de su estado de salud.

Temas:

Bomberos Voluntarios Gualeguay hospital San Antonio incendio en vivienda mujer rescatada
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso