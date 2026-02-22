Desfile celestial en Argentina: seis planetas se verán alineados en el cielo

REDACCIÓN ELONCE
La alineación planetaria a fines de febrero convertirá a Argentina en uno de los mejores escenarios para observar el llamado “desfile planetario”, con seis planetas visibles en una misma franja del firmamento.
La alineación planetaria de fines de febrero ofrecerá un espectáculo astronómico poco habitual: seis planetas del sistema solar coincidirán visualmente en el cielo en lo que se conoce como “desfile planetario”. El fenómeno alcanzará su punto máximo el viernes 28 de febrero, poco después de la puesta del Sol, cuando varios de estos mundos podrán distinguirse en simultáneo desde gran parte del territorio argentino.
Aunque no se trata de una alineación perfecta en términos astronómicos, la cercanía visual generará una escena impactante y poco frecuente en horarios tan accesibles. Los planetas se ubicarán siguiendo la línea de la eclíptica, el recorrido aparente del Sol a lo largo del año.
Desde la Tierra, no formarán una línea recta exacta sino un arco suave sobre el horizonte oeste al anochecer. Esta configuración, conocida como alineación aparente, permitirá observar varios cuerpos celestes en una misma región del cielo durante una sola noche.
¿Por qué será un fenómeno tan especial?
La alineación planetaria de febrero de 2026 reunirá a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en una misma franja del cielo. Cuatro de ellos podrán observarse a simple vista, mientras que los dos más lejanos requerirán ayuda óptica.
Entre las principales características del evento se destacan:
Seis planetas visibles en una misma región del cielo. Cuatro observables sin instrumentos. Dos requerirán binoculares o telescopio. Ocurrirá en horario vespertino, tras la puesta del Sol. Mejor visibilidad con horizonte oeste despejado.
Durante el evento, los planetas más brillantes destacarán con facilidad, mientras que los más tenues exigirán cielos oscuros y buena ubicación para ser identificados con claridad.
Dónde y cómo se podrá observar
El desfile planetario será visible desde América del Sur, América del Norte, Europa y partes de Asia, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. En Argentina, podrá apreciarse desde casi todo el país, aunque las zonas alejadas de grandes centros urbanos ofrecerán una experiencia más nítida debido a la menor contaminación lumínica.
En áreas con edificios altos o relieve pronunciado hacia el oeste, la visibilidad de Mercurio podría verse limitada, ya que aparecerá muy cerca del horizonte poco después del atardecer.
Para identificar los planetas desde Argentina:
Venus será el más brillante y fácil de ubicar. Júpiter también destacará por su intensidad. Saturno mostrará un brillo moderado. Mercurio será más difícil de distinguir. Urano requerirá binoculares. Neptuno sólo podrá verse con telescopio.
Entre las recomendaciones, se aconseja elegir un lugar con horizonte oeste despejado, alejarse de luces intensas, esperar entre 30 y 60 minutos después de la puesta del Sol y utilizar aplicaciones de astronomía para ubicar cada planeta con mayor precisión.