Los Montaner cantaron en Buenos Aires: “No existe tesoro más importante que la familia”, dijo Ricardo

En su primer show tras regresar a los escenarios, Ricardo Montaner compartió el escenario con sus hijos Evaluna, Mau y Ricky y su yerno Camilo, en un emotivo reencuentro familiar.
El cantautor Ricardo Montaner vivió un momento único en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde sus tres hijos y su yerno lo acompañaron para interpretar juntos la canción “Amén”. La Agencia Noticias Argentinas estuvo presente en el espectáculo, producido por Fenix Entertainment, este sábado por la noche en Villa Crespo.
“Para mí, esto fue un regalo, fue una sorpresa que planearon durante cinco meses. Se pusieron todos de acuerdo para ajustar sus agendas y estar aquí conmigo en esta noche que es tan importante”, expresó Montaner visiblemente emocionado. “No existe un tesoro más importante para un ser humano que la familia”, agregó.
Momentos históricos para la familia Montaner
El reencuentro en el escenario no fue el único instante histórico de la velada. Las pequeñas Índigo y Amaranto, hijas de Evaluna y Camilo, presenciaron por primera vez a su abuelo cantando en público. Evaluna aterrizó días antes en Argentina junto a sus hijas para vivir la experiencia de sorprender a Montaner y mantener la tradición familiar de acompañar al patriarca en sus giras.
La cantante, esposa de Camilo, continuó la costumbre que ha marcado la vida de la familia Montaner, estando presente en los momentos más importantes de la carrera del patriarca. La unión familiar y la música se combinaron en una noche que quedará en la memoria de todos los presentes.
Un regreso emotivo a los escenarios
El espectáculo marcó el primer show de Montaner tras su regreso a los escenarios, con la participación de toda su familia como eje de la emoción. Este fin de semana, el cantautor continuará brindando conciertos en la capital argentina, reafirmando el vínculo con su público y la importancia de la familia en cada presentación.