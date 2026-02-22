Prepagas anunciaron nuevos aumentos en marzo

Las empresas de prepagas empezaron a comunicar los nuevos valores de sus cuotas para marzo, pese a que actualmente no están obligadas a atarse de manera automática al índice de precios. Los incrementos se ubican mayoritariamente en línea con la inflación mensual, que en enero fue del 2,9%, según informó el organismo estadístico oficial.

De acuerdo con lo informado, las cuotas subirán entre el 2,9% y el 3,2%, dependiendo de la compañía y del plan contratado. Los nuevos valores ya fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde se detallan los precios según plan, franja etaria y región del país, tal como establece la normativa vigente desde julio del año pasado.

Las compañías justifican la actualización de aranceles en el aumento sostenido de los costos del sistema sanitario, entre ellos insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados. Señalan que estos factores impactan de manera directa en la estructura de gastos y obligan a realizar ajustes periódicos, publicó NA.

Subas en un contexto de tensión sanitaria

El nuevo incremento de las prepagas se da en un escenario complejo para el sistema de salud. En las últimas semanas, distintas entidades advirtieron sobre demoras en los pagos por parte de obras sociales y empresas de medicina privada, situación que compromete la cadena de prestación.

En ese marco, la Confederación Farmacéutica Argentina alertó sobre el posible desabastecimiento de medicamentos si no se regulariza la situación financiera entre financiadores y prestadores. Según plantearon, los atrasos ponen en riesgo la normal provisión de insumos esenciales.

Aunque los aumentos no están atados formalmente al índice inflacionario, en esta oportunidad las empresas optaron por aplicar ajustes cercanos al 2,9%, replicando la variación de precios de enero. La decisión busca evitar un mayor desfasaje entre ingresos y costos en el sector.

Cuánto aumentan las principales empresas

Entre las principales prepagas, los porcentajes confirmados para marzo son los siguientes: