Otras 13 prepagas fueron dadas de baja y ya suman 152 las empresas excluidas

La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó la medida en el Boletín Oficial, tras detectar agentes sin actividad real ni afiliados. El proceso de revisión continuará y podría derivar en nuevas bajas.

29 de Enero de 2026
Otras 13 prepagas fueron dadas de baja Foto: Ilustrativa

La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó la medida en el Boletín Oficial, tras detectar agentes sin actividad real ni afiliados. El proceso de revisión continuará y podría derivar en nuevas bajas.

El Gobierno nacional oficializó la baja de otras 13 empresas de medicina prepaga, en el marco del proceso de revisión y depuración del sistema privado de salud que impulsa desde 2024. La medida fue dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y publicada en el Boletín Oficial, donde se notificó formalmente a los usuarios de las compañías afectadas.

 

Desde el organismo explicaron que las auditorías realizadas detectaron que se trataba de agentes “fantasma”, inscriptos en el registro pero sin actividad, sin afiliados y sin documentación respaldatoria. En ese marco, el acto administrativo rechazó la inscripción definitiva de aquellas entidades que no completaron los requisitos exigidos por la Ley 26.682.

 

“El objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados”, señalaron fuentes oficiales. Además, aclararon que las auditorías continúan, por lo que no se descarta que en los próximos meses se dispongan nuevas exclusiones, publicó Infobae.

 

Con esta resolución, ya son 27 las empresas dadas de baja en lo que va de 2026. El 20 de enero pasado se había informado la exclusión de cuatro compañías, y ahora se suman otras 13, ampliando el alcance del plan de “reordenamiento” que el Poder Ejecutivo definió como prioritario para transparentar el sistema.

 

Las empresas afectadas

 

Las firmas excluidas en esta oportunidad son: Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).

 

De acuerdo con la resolución firmada por Silvia Noemí Viazzi, secretaria general de la SSS, la medida impactó sobre entidades con inscripción provisoria o cuyos trámites de registro definitivo permanecían incompletos.

 

Estas compañías se suman a las cuatro inhabilitadas el 20 de enero: Mutual del Sanatorio Garay, Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y Cámara de Tabaco de Misiones.

 

Más de 150 empresas fuera del sistema

 

Desde el inicio de la gestión, ya fueron dadas de baja 152 empresas de medicina prepaga por distintas irregularidades. La extensa nómina incluye mutuales, cooperativas, sanatorios y prestadoras privadas de distintas provincias, que quedaron excluidas por no cumplir con los requisitos legales y administrativos exigidos.

 

Según indicaron desde el Gobierno, el proceso continuará durante los próximos meses, con nuevas auditorías destinadas a depurar el padrón de prestadores y fortalecer los controles sobre el sistema privado de atención sanitaria.

