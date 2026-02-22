Anteúltima noche del Carnaval del País 2026 reunió a 20 mil personas en Gualeguaychú

La anteúltima noche del Carnaval del País 2026 convocó este sábado a casi 20 mil personas en el Corsódromo, donde se desarrolló la décima jornada de las once previstas para esta edición. El evento reafirmó su lugar como el espectáculo teatral a cielo abierto más importante del país, con una pasarela colmada de música, brillo y coreografías.

La jornada comenzó con el desfile de Ara Yeví, del Club Tiro Federal, que presentó “La resistencia”, una propuesta cargada de fuerza estética y despliegue escénico. El público acompañó cada pasada con aplausos y ovaciones, en una noche que mantuvo el ritmo desde el inicio.

La nueva soberana del carnaval.

En segundo lugar fue el turno de Marí Marí, del Club Central Entrerriano, con su tema “Genios”. Luego desfiló O’ Bahía, del Club Pescadores, que llevó a escena “El pescador, el genio y las mil y unas noches”. El cierre estuvo a cargo de Papelitos, del Club Juventud Unida, que presentó “Vivos”, completando una velada de alto nivel artístico.

Reina y figuras invitadas

Uno de los momentos más destacados fue el paso por la pasarela de la nueva Reina del Carnaval, Mary Ann Morrison, representante de Marí Marí, quien había sido coronada la noche anterior en una celebración especial. Su desfile marcó uno de los puntos más ovacionados de la noche.

La décima jornada también pudo seguirse en vivo a través de la cuenta oficial de YouTube “Carnaval del País”, lo que permitió que el espectáculo trascendiera el Corsódromo y llegara a miles de espectadores en todo el país y el exterior.

Entre las personalidades presentes se destacaron el periodista Mario Massaccesi y el chef Donato de Santis, quien se animó a vivir la experiencia desde la carroza de músicos de Papelitos. Además, medios nacionales como Vorterix, Luzu TV y Crónica realizaron coberturas junto a periodistas locales, nacionales e internacionales.

Show final y última noche

Tras el paso de la última comparsa, la fiesta continuó con el show en vivo de “El Negro Tecla” en el After Billboard de Carnaval, donde el público prolongó la celebración con música y baile hasta la madrugada.

Solo resta una noche para el cierre de la edición 2026, que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo. En esa jornada final se despedirá una temporada que volvió a posicionar al Carnaval del País como el evento más elegido del verano argentino.

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse a través de www.allaccess.com.ar o de manera presencial en la boletería del Corsódromo, abierta de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y el sábado de 9 hasta el cierre en horario corrido.

Para la última noche, los residentes del departamento Gualeguaychú acceden a una entrada general de 20.000 pesos, mientras que para no residentes el valor es de 35.000 pesos. El beneficio para residentes se aplica únicamente en compra presencial, con DNI en mano, los días viernes y sábado.