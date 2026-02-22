Calendario de feriados 2026: cuándo cae el fin de semana largo de marzo

El calendario oficial ya definió uno de los descansos más esperados del primer trimestre. El tercer mes del año contará con un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, y muchos planifican escapadas o un descanso prolongado.
Según lo establecido por el Gobierno nacional a través de la Resolución 164/2025, el tercer mes del año contará con un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, lo que anticipa un fuerte movimiento turístico en distintos puntos del país.
El receso se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo inclusive. La estructura del descanso surge de la combinación de un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional inamovible.
En concreto, el lunes 23 de marzo fue designado como jornada no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Esta modalidad forma parte de la estrategia oficial para distribuir los descansos a lo largo del año y fomentar el turismo interno, permitiendo a distintos sectores económicos, como hotelería, transporte y gastronomía, anticipar demanda y organizar su actividad con mayor previsibilidad.
Día no laborable y feriado: qué cambia para trabajadores y empleadores
Aunque el fin de semana largo será de cuatro días, no todas las jornadas tienen el mismo encuadre legal. El lunes 23 de marzo, al tratarse de un día no laborable con fines turísticos, queda sujeto a la decisión del empleador. Esto significa que cada empresa o actividad puede optar por otorgar el día libre o mantener la actividad habitual.
En caso de que se trabaje ese lunes, no corresponde el pago doble ni un adicional específico, ya que no se trata de un feriado nacional obligatorio.
Feriados 2026: cuándo es el fin de semana largo de marzo
Distinta es la situación del martes 24 de marzo. Esa fecha es un feriado nacional inamovible, por lo que rigen las normas habituales establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo. En términos generales, el descanso es obligatorio y, si el trabajador presta servicios ese día, debe percibir la remuneración correspondiente con el recargo legal, es decir, el pago doble de la jornada.
El fin de semana largo de marzo se integra a un esquema más amplio que prevé 12 fines de semana extendidos a lo largo de 2026. Con excepción de enero y septiembre, el resto de los meses contará con al menos un período de descanso prolongado.