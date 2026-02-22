Créditos para jubilados ANSES: cómo acceder, requisitos, plazos y valor de las cuotas

Jubilados, pensionados y titulares de AUH o SUAF pueden solicitar préstamos personales con plazos de hasta 72 meses y cuotas fijas que se descuentan automáticamente de sus haberes. Los detalles, paso a paso.
Los créditos para beneficiarios de ANSES continúan disponibles a través del Banco Provincia y el Banco Nación, con trámite 100% digital y acreditación rápida. Jubilados, pensionados y titulares de AUH o SUAF pueden solicitar préstamos personales con plazos de hasta 72 meses y cuotas fijas que se descuentan automáticamente de sus haberes.
Las líneas están destinadas a:
-Jubilados y pensionados de ANSES
-Titulares de AUH (Asignación Universal por Hijo)
-Beneficiarios de SUAF
-En el caso del Banco Nación, jubilados y pensionados que cobren en esa entidad (no incluye pensiones no contributivas ni asistenciales)
Es requisito percibir los haberes en el banco que otorga el crédito, tener CUIL activo, cuenta bancaria habilitada y cumplir con la evaluación crediticia correspondiente.
A continuación, el paso a paso para pedir un préstamo tomando como ejemplo $1.000.000, de cuánto son las cuotas según el plazo elegido y cuáles son los requisitos actualizados.
Crédito para jubilados en Banco Provincia: cómo solicitarlo paso a paso
El Banco Provincia mantiene vigente su línea de préstamos personales para beneficiarios de ANSES, con acreditación en hasta 48 horas.
Paso a paso para pedir el préstamo
-Ingresar al home banking BIP con usuario y clave o descargar la app del banco.
-Seleccionar la opción "Préstamos".
-Utilizar el simulador para calcular monto, plazo y cuota.
-Confirmar la solicitud.
-Esperar la acreditación en la cuenta.
El trámite es completamente digital y las cuotas se descuentan automáticamente de los haberes, sin necesidad de realizar pagos manuales.
¿Cuánto se paga por un crédito de $1.000.000?
Según el simulador del Banco Provincia, estos son los valores estimados:
Crédito a 12 meses
-Cuota inicial estimada: $123.121
-Ingreso requerido estimado: $351.774
-Tasa: 79% TNA (114,92% EAV)
Crédito a 24 meses
-Cuota inicial estimada: $84.025
-Ingreso requerido estimado: $240.070
-Tasa: 79% TNA (114,92% EAV)
Crédito a 72 meses (6 años)
-Cuota inicial estimada: $66.508,24 (ejemplo representativo)
-Tasa: 79% TNA
-Sistema de amortización: francés
-Seguro de vida: sin costo
El banco establece que la afectación de ingresos no puede superar el 35% del haber neto.
El monto mínimo es de $1.000 y el máximo puede alcanzar hasta $20.000.000 (según canal y evaluación crediticia).
Requisitos para acceder al crédito ANSES
Para solicitar el préstamo, se debe:
-Ser mayor de 18 años
-Residir en Argentina
-Tener historial crediticio favorable
-No superar los límites de afectación de ingresos establecidos
-Cobrar los haberes en Banco Provincia o Banco Nación
Se recomienda siempre simular la cuota antes de confirmar la operación, para verificar que el monto solicitado sea acorde a los ingresos.
Préstamo para jubilados en Banco Nación: montos, tasas y plazos
El Banco Nación también ofrece créditos personales para jubilados y pensionados que cobren en la entidad.
Características principales
-Monto mínimo: $10.000
-Monto máximo: hasta $50.000.000
-Relación cuota–ingreso: hasta el 45% del haber neto
-Sistema francés
-Trámite 100% digital
Plazos disponibles
-Hasta 36 meses con e@descuento
-Hasta 72 meses con débito en cuenta
Tasas vigentes
-TNA: 45%
-TEA: 55,59%
-CFT con TNA: 54,45%
-CFT con TEA: 70,32%
Cómo solicitar el crédito en Banco Nación
-Ingresar a BNA+ o al home banking.
-Ir a "Tu Banco" → "Préstamos".
-Indicar monto, destino y plazo.
-Verificar datos y confirmar.
La línea de préstamos para jubilados del BNA permite acceder a montos de hasta $50.000.000 para quienes reciben sus haberes en el banco, con cuotas fijas mensuales y descuentos automáticos desde la cuenta. Las principales características del préstamo son las siguientes:
-Monto máximo: hasta $50.000.000
-Plazo: hasta 72 meses (36 con descuento; el resto con débito en cuenta)
-Tasa nominal anual: 45%
-Costo financiero total: entre el 54% y el 70% anual, según plazo y modalidad.
Un tema importante es que el porcentaje de la cuota se calcula de forma que no supere aproximadamente el 35% del haber neto mensual, lo que facilita la aprobación y evita sobreendeudamiento.
Qué ofrece el Banco Ciudad
En igual sentido, el Banco Ciudad de Buenos Aires también incluye en sus préstamos personales para jubilados dentro de su "Plan Sueldo/Jubilados y Pensionados" líneas con plazos de hasta 72 meses y tasas competitivas dentro de su oferta de crédito al consumo.
El monto máximo que puede solicitarse es de $40.000.000, con un plazo máximo de 72 meses. En lo que hace a la tasa de interés, esta es del 85% anual. De esta manera, por un monto de un millón de pesos, para un plazo de 24 meses, la cuota es de 103.700 pesos, a 36 meses es de $93.290, a 48 de $89.460, a 60 meses baja a $87.890 y en el caso de los 72 meses, ronda los $87.200.
En este caso, el banco permite aplicar directamente desde home banking y deja disponible una línea con condiciones que, por lo general, se ubican entre los productos de bancos públicos y privados tradicionales.
En definitiva, cada una de estas entidades focaliza sus líneas de préstamos personales en aquellos jubilados que cobran sus haberes en estas entidades, con una combinación de tasas más bajas que para la cartera general y muy por debajo de los bancos privados, plazos largos (hasta 72 meses) y cuotas que pueden ajustarse al límite prudente de afectación del ingreso.
Preguntas frecuentes sobre créditos para jubilados
¿Cuánto tardan en depositar el préstamo?
En el caso del Banco Provincia, la acreditación puede realizarse en hasta 48 horas tras la aprobación.
¿Se descuentan automáticamente las cuotas?
Sí. El débito se realiza directamente del haber mensual.
¿Cuál es el plazo máximo?
Hasta 72 meses (6 años), según la entidad y modalidad elegida.
¿Puedo pedir el crédito si cobro AUH?
Sí, siempre que percibas la prestación en el banco que otorga el préstamo y cumplas con la evaluación crediticia.
Claves antes de sacar un crédito
Si bien los préstamos para beneficiarios ANSES ofrecen acceso rápido y digital, es fundamental analizar:
-El porcentaje de ingresos comprometido
-El plazo elegido
-La tasa de interés aplicada
-El impacto de la cuota en el presupuesto mensual
Simular distintas opciones permite encontrar el equilibrio entre monto y plazo, evitando un nivel de endeudamiento que complique las finanzas personales.
Los créditos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones siguen siendo una herramienta financiera disponible, pero la decisión debe tomarse con información clara y evaluación responsable.