Un hombre armado fue abatido tras ingresar a la residencia de Donald Trump

Un hombre armado fue abatido por el Servicio Secreto tras ingresar al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump en Florida. El mandatario no se encontraba en el lugar al momento del incidente.
El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que abatió a un hombre armado que había logrado ingresar al perímetro interior de Mar-a-Lago, la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Florida. El hecho ocurrió alrededor de la 01:30 ET (06:30 GMT) de este domingo.
Aunque Trump suele pasar los fines de semana en el exclusivo balneario, durante este episodio se encontraba en la Casa Blanca, en Washington.
El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, explicó que cuando la seguridad detectó a un hombre que había ingresado al perímetro interior fue a investigar lo que ocurría, publicó BBC.
Cómo fue el enfrentamiento
Según detalló Bradshaw, los agentes se encontraron con “un hombre blanco cargando un bidón y una escopeta”. Ante la situación, le ordenaron que soltara los objetos. “El hombre soltó el bidón y acomodó la escopeta en posición de disparo”. En ese punto, añadió, los agentes dispararon sus armas para “neutralizar la amenaza”.
El hombre murió en el lugar como consecuencia de los disparos. Hasta el momento, las autoridades no informaron públicamente cuál habría sido su motivación particular.
Antecedentes recientes
No es la primera vez que los agentes de seguridad enfrentan situaciones de riesgo mientras protegen a Trump. En septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto detectó un rifle que sobresalía de unos arbustos en el Trump International Golf Club. El sospechoso, posteriormente identificado como Ryan Routh, huyó del lugar pero fue capturado poco después.
Routh fue declarado culpable de intento de asesinato contra Trump y condenado en febrero de 2026 a cadena perpetua, según registros judiciales.
En julio de 2024, otro episodio sacudió la campaña presidencial cuando un francotirador disparó contra Trump durante un mitin en Butler, Pensilvania. El atacante, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, murió en el incidente. Otra persona perdió la vida, dos resultaron gravemente heridas y el entonces candidato recibió un disparo en la oreja.