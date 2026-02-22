María Becerra sorprendió en Nueva York con un cruce viral: una confesión y un consejo muy particular

María Becerra viajó a Nueva York y protagonizó una escena que rápidamente se difundió en Instagram. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, fue abordada por el creador de contenidos Feroz Khan Zadran, conocido como “El Rey de Bleecker Street”, famoso por sus entrevistas espontáneas a transeúntes.

Zadran suele destacar el estilo de las personas que encuentra en la vía pública y preguntarles a qué se dedican. Eso mismo ocurrió con la artista argentina, a quien elogió por su outfit sin reconocerla en un primer momento.

Al advertir quién era, Becerra le comentó que había visto sus videos en redes sociales. Cuando el influencer le preguntó a qué se dedicaba, ella respondió en inglés: “Soy artista, cantante, compositora, a veces actúo”.

“Me encanta crear diferentes universos”

Durante la charla, el instagramer quiso saber qué era lo que más disfrutaba de su trabajo. María explicó: “Me encanta crear diferentes universos y personajes, hacer canciones que conecten a la gente, que la gente pueda sentirse identificada”.

Luego, ante la pregunta sobre los motivos personales detrás de su carrera artística, compartió una reflexión íntima: “Yo solía ser muy tímida, con falta de confianza… Así que me encanta ser una show girl, porque cuando subo al escenario puedo meterme en un personaje y así ser una persona diferente cada día”.

El entrevistador también destacó su acento al hablar en inglés. Fue entonces cuando la cantante contó que su lengua materna es el español y recibió una propuesta particular: dar un consejo en su idioma y luego traducirlo.

Un mensaje final que se volvió tendencia

Sin dudarlo, la artista cerró el intercambio con un mensaje claro y directo: “Un consejo muy simple que te puedo dar, es que adoptes y no compres”. Acto seguido, repitió la frase en inglés para que la audiencia internacional pudiera comprenderla.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde seguidores celebraron la naturalidad de la cantante y su soltura al hablar en otro idioma. El cruce casual en la Gran Manzana terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del viaje de María Becerra a Estados Unidos.