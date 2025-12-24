María Becerra viajó a Finlandia para ver auroras boreales junto a J Rei

Tras un año intenso a nivel personal y profesional, la cantante emprendió un viaje a la Laponia finlandesa con su pareja y compartió en redes imágenes del impactante fenómeno natural.
Luego de cerrar uno de los años más destacados de su carrera musical, María Becerra decidió tomarse unas vacaciones poco convencionales. La artista viajó a Finlandia junto a su novio, el cantante J Rei, con el objetivo de presenciar auroras boreales, un fenómeno natural que se manifiesta en regiones cercanas al Círculo Polar Ártico.
La intérprete argentina arribó a la región de Laponia, al norte de Europa, una de las zonas privilegiadas para la observación de este espectáculo lumínico que se produce cuando partículas solares colisionan con la atmósfera terrestre y generan luces de distintos colores en el cielo nocturno.
El viaje se dio tras un año de contrastes para la artista. En el plano profesional, Becerra lanzó un nuevo disco y logró un hito histórico al agotar dos funciones en el estadio River Plate. En lo personal, atravesó momentos complejos vinculados a su salud, luego de sufrir dos embarazos ectópicos que la obligaron a priorizar su recuperación.
Acompañada por J Rei, con quien mantiene una relación desde hace más de tres años, la cantante compartió en sus redes sociales imágenes y videos de la experiencia.
En su primera noche de búsqueda, la pareja logró observar auroras boreales con gran intensidad, guiados por una especialista y en medio de temperaturas extremas.
“Miren cómo bailan. Son tan hermosas. Qué afortunados somos”, escribió la artista en una de las publicaciones, donde se observa el cielo iluminado por tonos verdes y rosados. En otro mensaje, destacó la singularidad del momento: “Es difícil ver auroras porque se necesitan muchos factores. Y en nuestro primer día de caza, las vimos así de intensas. Incluso la guía nos dijo que es la primera vez que las ve de esta manera”.
Las imágenes también mostraron a la pareja equipada con indumentaria térmica especial, soportando temperaturas cercanas a los 20 grados bajo cero. “A cazar auroras”, escribieron junto a una captura del termómetro.
Por su parte, J Rei definió la experiencia como “las vacaciones de nuestros sueños” y celebró haber presenciado el fenómeno natural desde la primera salida nocturna. Las publicaciones generaron una gran repercusión entre los seguidores de ambos artistas, que celebraron el viaje y el momento compartido.