Plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $3.500.000 a 30 días

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas financieras más elegidas por quienes buscan resguardar su dinero sin asumir grandes riesgos. En un escenario de tasas en leve descenso, esta inversión tradicional ofrece previsibilidad: al constituir el depósito, el ahorrista sabe exactamente cuánto cobrará al finalizar el período pactado.

Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio que ofrecen las entidades financieras ronda el 25%, un nivel algo inferior al observado semanas atrás, cuando se ubicaba cerca del 26%. Esta variación impacta directamente en el rendimiento mensual que se puede obtener por colocar el dinero durante 30 días.

En ese contexto, surge la pregunta clave: ¿cuánto se gana hoy al invertir $3.500.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días?

Cuánto rinde invertir $3.500.000 a 30 días

Con una TNA del 25%, una inversión de $3.500.000 genera intereses aproximados de $71.917,81 en un plazo de 30 días. Esto significa que, al vencimiento, el ahorrista recibiría un total de $3.571.917,81, suma compuesta por el capital inicial más los intereses devengados.

La fórmula es sencilla: la tasa anual se prorratea al período mensual y se aplica sobre el monto invertido. Si bien la rentabilidad no es elevada en términos reales frente a la inflación, la principal ventaja sigue siendo la seguridad y la certeza del rendimiento.

Cabe destacar que cada banco fija su propia tasa dentro del marco regulatorio vigente. Entre las principales entidades, el Banco de la Nación Argentina ofrece una TNA del 25%, mientras que el Banco Santander Argentina y el BBVA Argentina se ubican en torno al 23%. Por su parte, el Banco Macro paga 28%, y otras entidades más pequeñas presentan tasas que superan el 30%, como el Banco BICA o Reba, que alcanza el 34%.

Cómo constituir un plazo fijo paso a paso

Constituir un plazo fijo es un proceso simple que puede realizarse desde el home banking o la aplicación móvil del banco. Primero, el cliente debe ingresar a su cuenta y seleccionar la opción “Inversiones” o “Plazo fijo”.

Luego, se indica el monto a invertir —por ejemplo, $3.500.000— y se elige el plazo, que habitualmente es de 30 días. Finalmente, se confirma la operación y se guarda el comprobante digital, donde figuran la tasa pactada y el monto a cobrar al vencimiento.

Durante el período acordado, el capital permanece inmovilizado. Al cumplirse los 30 días, el dinero puede acreditarse automáticamente en la cuenta o renovarse, según la opción elegida al momento de la constitución.

Qué es un plazo fijo y por qué sigue siendo elegido

El plazo fijo es un instrumento financiero clásico que consiste en depositar una suma de dinero por un tiempo determinado a cambio de una tasa de interés previamente establecida. Está orientado principalmente a ahorristas de perfil conservador, que priorizan estabilidad y bajo riesgo.

Aunque en contextos inflacionarios su rendimiento puede quedar por debajo de la suba de precios, continúa siendo una alternativa ampliamente utilizada para administrar liquidez en el corto plazo, gracias a su simplicidad y previsibilidad.