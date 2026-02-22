Con un gol de Manuel Lanzini, Vélez derrotó a River y lo hundió en la tabla de posiciones

REDACCIÓN ELONCE
El mediocampista Manuel Lanzini fue el artífice de la única conquista en el estadio Amalfitani para la victoria 1-0 de Vélez sobre River.
Vélez fue un justo ganador en el estadio José Amalfitani tras imponerse 1-0 sobre River Plate, que continúa sumando complicaciones en el Torneo Apertura. La única conquista fue de Manuel Lanzini, a los cinco minutos del partido.
De esta forma, Marcelo Gallardo continúa en un mal andar en el torneo local. El Millonario arrastra tres derrotas consecutivas, tras las sufridas ante Tigre y Argentinos Juniors.
Incidencias del partido
45 minutos ST: se juegan cinco de añadido
Vélez aguante en el fondo ante un River desesperado.
40 minutos ST: River empuja sobre el final ante un Vélez que golpea de contra
El Millonario, con una actitud considerablemente diferente a la que mostró en la primera parte, busca igualar el duelo en los últimos compases. El Fortín resiste con el apoyo de su público. Gonzalo Montiel fue amonestado por protestar.
34 minutos ST: ¡OTRA CHANCE DESPERDICIADA DE RIVER!
El partido se sumergió en un lapso frenético. El Millonario contó con varias situaciones para marcar, pero una atajada de Montero y una mala definición de Galoppo negaron el empate.
32 minutos ST: ¡TAPADÓN DE BELTRÁN!
Braian Romero quedó solo dentro del área de River, pero el arquero del Millonario se lució con una buena atajada en el mano a mano.
31 minutos ST: otra variante en Vélez
Imanol Machuca ingresó en lugar de Manuel Lanzini.
30 minutos ST: ¡SE LO PERDIÓ SUBIABRE!
El juvenil de River realizó una notable jugada con un amague dentro del área, pero falló en la definición y el arquero Álvaro Montero logró atajar su remate.
29 minutos ST: River juega con otro ímpetu
El cuadro dirigido por Marcelo Gallardo salió a disputar el segundo tiempo con otra actitud. Sin embargo, sigue con los mismos problemas para generar situaciones claras de peligro.
25 minutos ST: último cambio en River
Ian Subiabre entró en lugar de Kendry Páez. El ecuatoriano no pudo recuperarse del fuerte golpe en su hombro.
22 minutos ST: reaccionó River y Montiel tuvo el empate
El Millonario concretó la mejor jugada colectiva en lo que va del partido y el lateral derecho remató un centro de Matías Viña. Vélez genera peligro a partir de ataques directos.
20 minutos ST: nueva modificación en River
Giuliano Galoppo reemplazó a Fausto Vera. Gallardo todavía tiene disponible un cambio.
19 minutos ST: doble variante en Vélez
Rodrigo Aliendro y Braian Romero ingresaron en lugar de Lucas Robertone y Florián Monzón.
17 minutos ST: remate desviado de Lanzini en una nueva chance de Vélez
El partido transita con un intenso ida y vuelta en el que el Fortín está concretando llegadas importantes. El mediocampista disparo desde larga distancia, pero su remate se fue por encima del travesaño. Florián Monzón recibió tarjeta amarilla en el cuadro de Liniers.
12 minutos ST: alarmas encendidas en River
Kendy Páez muestra significativos gestos de dolor en el hombro después de una mala caída. Los médicos del Millonario lo están atendiendo.
10 minutos ST: River salió al complemento con otra intensidad
Más allá de que Vélez sigue imponiendo las condicions en el duelo, el Millonario saltó al terreno de juego con otra actitud en el segundo tiempo.
7 minutos ST: buena jugada del Kendry Páez
El volante ecuatoriano realizó una notabla acción individual y exigió al arquero Álvaro Montero con un remate desde la frontal del área.
6 minutos ST: amarilla para Matiás Viña
El lateral uruguayo cortó una jugada con la mano y fue amonetado por Darío Herrera. Se suma a Paulo Díaz en River como los apercibidos.
2 minutos ST: ¡Preocupación en River!
Después de la salida de Juanfer Quintero y Franco Armani en el entretiempo, Aníbal Moreno encendió las alarmas después de mostrar gestos de dolor después de un fuerte esfuerzo. Giuliano Galoppo se preparó para ingresar, pero el mediocampista frenó el cambio alegando estár en condiciones para continuar.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Vélez le gana 1-0 a River con gol de Manuel Lanzini. Marcelo Gallardo realizó dos modificaciones: Kendry Paez ingresó por Tomás Galván y Santiago Beltrán reemplazó a Franco Armani.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
42 minutos: River equilibró levemente el trámite pero no genera peligro
El Millonario logró tejer una red de pases que terminó con un remate de Facundo Colidio de larga distancia, el cual fue atajado fácilmente por Álvaro Montero. El equipo de Marcelo Gallardo tiene enormes problemas para crear situaciones de gol.
35 minutos: importante llegada de Vélez
Joaquín García escaló sobre el sector derecho y sacó un fuerte derechazo que pasó cerca del palo de Armani.
33 minutos: primera variante en Vélez
Matías Pellegrini se retiró del terreno con molestías físicas y Álex Verón ingresó en su lugar.
26 minutos: cambio en River
Juanfer Quintero presentó una molestia física e ingresó Joaquín Freitas.
23 minutos: ¡Se salvó River!
Florián Monzón le ganó la posición a Paulo Díaz y, en vez de habilitar a un compañero, optó por sacar un potente remate que logró atajar Franco Armani. Manuel Lanzini casi convierte en el rebote, pero apareció Gonzalo Montiel para despejar al córner.
22 minutos: Vélez controla el desarrollo del juego en Liniers
El equipo de Guillermo Barros Schelotto domina el trámite ante un River que sigue sin hacer pie en el campo. A pesar de que el Fortín logra aproximarse al arco de Franco Armani, no pudo aumentar la ventaja.
18 minutos: primer amonestado en el partido
Paulo Díaz recibió tarjeta amarilla por una fuerte entrada en la mitad de la cancha.
14 minutos: Vélez está al acecho ante una endeble defensa de la visita
El fondo de River no mostró garantías de seguridad y quedó mal parado en varias oportunidades. El Fortín intenta aprovechar los espacios. Ya hubo varios cortes al límite de los marcadores del Millonario.
10 minutos: River intenta manejar la pelota después del tanto de Vélez
El equipo de Gallardo busca salir del adverso panorama que se le presentó en Liniers a partir de asociaciones de pases que hasta el momento no fluyeron.
5 MINUTOS: ¡GOL DE VÉLEZ!
Manuel Lanzini cumplió con la ley de ex: sacó un remate rasante desde afuera del área que pegó en la base del palo e ingresó para el 1-0.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Vélez Sarsfield y River Plate se enfrentan en Liniers por la sexta fecha del Torneo Apertura. Darío Herrera es el árbitro principal.