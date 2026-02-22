Capital Humano denunció un robo en la Secretaría de Trabajo: interviene la Justicia y la Policía Federal

El Ministerio de Capital Humano confirmó un robo en una sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación ubicada en el microcentro porteño, donde funciona el

Programa Asistir. El hecho ocurrió durante la madrugada y derivó en una investigación judicial y administrativa para determinar responsabilidades.

La dependencia afectada está situada sobre la calle 25 de Mayo al 645 y, según el comunicado oficial, el episodio se registró cerca de las 5 de la mañana.

Qué se llevaron y cómo fue el ingreso

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello detallaron que los autores del hecho violentaron las rejas del ingreso al edificio y accedieron al interior por ese sector.

En una primera inspección se constató la sustracción de equipamiento informático, televisores, picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes. La cantidad exacta de elementos robados se encuentra en proceso de determinación, ya que se realiza el inventario y conteo correspondiente.

Intervención judicial y peritajes

Tras el hecho, tomó intervención la Policía Federal Argentina, junto con áreas de Asuntos Internos y la Policía Científica. Además, se están analizando las cámaras de seguridad del edificio para contribuir al esclarecimiento del episodio.

La causa quedó radicada en la Secretaría Nº 15 bajo la órbita del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8.

En paralelo, la propia Secretaría de Trabajo abrió una investigación interna y avanzará con un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades y esclarecer integralmente lo sucedido.