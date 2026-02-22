Fotos y videos: así fue el temporal que azotó a Mendoza

El fuerte temporal en Mendoza dejó decenas de evacuados, casi 150 operativos de emergencia y una advertencia de Aguas Mendocinas por posibles problemas en el suministro de agua potable.
El fuerte temporal en Mendoza que se desató durante la tarde y la noche del sábado provocó una amplia movilización de los equipos de emergencia y dejó como saldo decenas de evacuados, viviendas anegadas y serios inconvenientes en distintos puntos del Gran Mendoza. La tormenta impactó con mayor intensidad en los departamentos de Godoy Cruz y Las Heras, donde se concentró la mayor cantidad de intervenciones oficiales.
Según el informe preliminar, la combinación de lluvias intensas, ráfagas y acumulación de agua generó anegamientos repentinos, caída de árboles y cables, además de complicaciones en la circulación vehicular. El fenómeno también obligó a activar protocolos de monitoreo permanente ante la persistencia de condiciones climáticas inestables.
Desde Defensa Civil confirmaron que se desplegaron 149 operativos conjuntos con Bomberos para asistir a vecinos afectados, rescatar personas y evaluar daños estructurales. La emergencia no solo implicó tareas de evacuación, sino también intervenciones vinculadas a servicios públicos y riesgos eléctricos.
Casi 150 intervenciones y barrios evacuados
El departamento de Godoy Cruz fue el más afectado, con 61 emergencias registradas. Allí, 40 personas debieron ser evacuadas en el barrio Los Cerillos, mientras que 17 viviendas resultaron anegadas. Además, tres personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas en sus vehículos en la zona del Dique Frías.
En Las Heras se contabilizaron 51 intervenciones, principalmente por el ingreso de agua en 48 viviendas y tres derrumbes estructurales que, afortunadamente, no provocaron heridos. La magnitud del agua acumulada exigió una rápida respuesta de los equipos municipales y provinciales para evitar mayores consecuencias.
Otros departamentos también reportaron daños. En Santa Rosa se realizaron 20 asistencias por filtraciones en techos en La Dormida y Las Catitas. En la Ciudad de Mendoza se registraron diez viviendas anegadas, la caída de un árbol y un cable averiado, además de la inundación de un comercio céntrico. En Guaymallén y Maipú los daños fueron menores, aunque igualmente demandaron intervención oficial.
Alerta por turbidez y posible falta de agua
El impacto del temporal también alcanzó al sistema de provisión de agua potable. La empresa Aguas Mendocinas advirtió que la apertura de compuertas en el Dique Cipolletti, sumada a las lluvias intensas, incrementó considerablemente la turbidez del agua cruda que ingresa a las plantas potabilizadoras del Área Metropolitana y el Piedemonte.
Este aumento de materia en suspensión obligó a extremar los procesos de tratamiento y generó la posibilidad concreta de restricciones en el suministro. Por ello, la empresa solicitó a los habitantes del Gran Mendoza un uso racional y solidario del recurso hasta tanto se normalice la situación operativa.
La saturación de ductos pluviales, como el zanjón de los Ciruelos en calle Tiburcio Benegas, volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura hídrica ante eventos extremos, un escenario que ya se había registrado durante las crecidas de enero, publicó Infobae.
Pronóstico y panorama para la semana
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, actualmente no rige una alerta amarilla para la provincia. Sin embargo, se mantienen probabilidades de tormentas aisladas en horas de la tarde y noche en Godoy Cruz, Las Heras y la capital mendocina.
El organismo anticipó que el lunes presentará nubosidad variable, mientras que el martes podrían registrarse chaparrones matinales y tormentas aisladas por la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. En Las Heras, la inestabilidad se extendería durante toda la jornada del martes, con vientos que podrían llegar a los 50 km/h.