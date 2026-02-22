TC Pick Up: Werner hizo un trompo y terminó octavo en la carrera que ganó Diego Azar

REDACCIÓN ELONCE
Diego Azar logró la victoria con la Fiat Toro en la primera fecha del TC Pick Up. Mariano Werner sufrió un trompo y finalizó 8º.
Mariano Werner quedó 8º. El TC Pick Up abrió su calendario 2026 este domingo en el Autódromo Roberto Mouras, con Diego Azar como vencedor de la carrera. El piloto de Del Viso logró su bautismo triunfal en la categoría, llevando a la Fiat Toro al primer puesto del podio y sumando 45 puntos que lo posicionan como líder del campeonato.
Marco Dianda (Ford Ranger) y Hernán Palazzo (Toyota Hilux) completaron el podio, ocupando 2° y 3° posiciones tanto en la carrera como en la tabla de puntos, a 4 y 7 unidades de Azar respectivamente.
Desempeño de Werner y expectativa entrerriana
Uno de los hechos destacados para el público entrerriano fue el resultado de Mariano Werner. El piloto se encontraba segundo en pista y con ritmo para pelear la victoria cuando sufrió un trompo que lo relegó varias posiciones, finalizando en la 8ª ubicación.
Pese a la mala fortuna, el piloto mostró buen ritmo durante gran parte de la carrera y se espera que en las próximas competencias busque revancha y vuelva a pelear por los primeros puestos.
Próxima fecha del TC Pick Up
La segunda fecha del campeonato se realizará los días 21 y 22 de marzo. Aunque la ACTC no confirmó el escenario oficialmente, se especula que nuevamente podría ser en el Autódromo de La Plata.