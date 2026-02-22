 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

TC Pick Up: Werner hizo un trompo y terminó octavo en la carrera que ganó Diego Azar

Diego Azar logró la victoria con la Fiat Toro en la primera fecha del TC Pick Up. Mariano Werner sufrió un trompo y finalizó 8º.

22 de Febrero de 2026
Werner se encontraba segundo en pista.
Werner se encontraba segundo en pista.

REDACCIÓN ELONCE

Diego Azar logró la victoria con la Fiat Toro en la primera fecha del TC Pick Up. Mariano Werner sufrió un trompo y finalizó 8º.

Mariano Werner quedó 8º. El TC Pick Up abrió su calendario 2026 este domingo en el Autódromo Roberto Mouras, con Diego Azar como vencedor de la carrera. El piloto de Del Viso logró su bautismo triunfal en la categoría, llevando a la Fiat Toro al primer puesto del podio y sumando 45 puntos que lo posicionan como líder del campeonato.

Marco Dianda (Ford Ranger) y Hernán Palazzo (Toyota Hilux) completaron el podio, ocupando 2° y 3° posiciones tanto en la carrera como en la tabla de puntos, a 4 y 7 unidades de Azar respectivamente.

Desempeño de Werner y expectativa entrerriana

Uno de los hechos destacados para el público entrerriano fue el resultado de Mariano Werner. El piloto se encontraba segundo en pista y con ritmo para pelear la victoria cuando sufrió un trompo que lo relegó varias posiciones, finalizando en la 8ª ubicación.

Pese a la mala fortuna, el piloto mostró buen ritmo durante gran parte de la carrera y se espera que en las próximas competencias busque revancha y vuelva a pelear por los primeros puestos.

Tabla de posiciones
Tabla de posiciones

Próxima fecha del TC Pick Up

La segunda fecha del campeonato se realizará los días 21 y 22 de marzo. Aunque la ACTC no confirmó el escenario oficialmente, se especula que nuevamente podría ser en el Autódromo de La Plata.

Temas:

TC Pick Up Mariano Werner La Plata diego azar
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso