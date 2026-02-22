Baja de natalidad en Argentina: la ventana demográfica hasta 2040 y el desafío para la economía y las jubilaciones

La caída de la natalidad dejó de ser un fenómeno asociado exclusivamente a Europa o Asia y se consolidó como una realidad estructural en Argentina. Según datos oficiales, los nacimientos se redujeron casi a la mitad en la última década, mientras la expectativa de vida continúa en ascenso.

Para Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social y Dirección Ejecutiva de CIPPEC, el proceso no es nuevo: comenzó a fines del siglo XIX, cuando descendieron simultáneamente la fecundidad y la mortalidad. Sin embargo, advierte que en Argentina estos cambios suelen producirse “a los saltos”, a diferencia de otros países donde fueron más graduales.

Los especialistas coinciden en que no existen antecedentes exitosos de políticas públicas que hayan revertido de manera sostenida la baja en la fecundidad. Experiencias de países como Corea del Sur, Japón y Hungría muestran que los incentivos pronatalistas no lograron modificar la tendencia de fondo.

Un fenómeno multicausal y gestionable

Agustina Bendersky, socióloga e investigadora de Fundar, señala que la caída de la natalidad responde a múltiples factores, entre ellos la ampliación de derechos reproductivos, la mayor participación femenina en el mercado laboral y el acceso masivo de mujeres a la educación superior.

Lejos de anticipar un despoblamiento, los expertos remarcan que la población seguirá creciendo, aunque a menor ritmo, impulsada por el aumento de la

esperanza de vida. El verdadero desafío, sostienen, no es revertir la baja de nacimientos sino adaptarse inteligentemente a una sociedad más envejecida.

El impacto en jubilaciones, salud y cuidados

El envejecimiento poblacional plantea tensiones sobre el sistema previsional y la economía del cuidado. Ana Rameri, economista del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, advierte que crecerá la demanda de servicios vinculados a la cronicidad, como salud, rehabilitación y cuidados domiciliarios, en un país que arrastra una década de crisis de ingresos.

En este escenario, especialistas estiman que Argentina cuenta con una “ventana demográfica” de aproximadamente 15 años —hasta mediados de la década de 2040— para generar riqueza, promover el empleo formal y fortalecer el ahorro antes de que la pirámide poblacional se invierta definitivamente.

Educación y mercado laboral: una oportunidad

El nuevo escenario también abre oportunidades. Por primera vez, el sistema educativo enfrenta una matrícula que deja de crecer. Esto permitiría mejorar la calidad y la asignación de recursos, con más docentes por alumno.

Además, una menor cantidad de jóvenes podría facilitar la inserción laboral si el país logra elevar la productividad y acompaña la transformación tecnológica. La clave, coinciden los analistas, será cómo se distribuyen los beneficios de ese aumento de productividad en una economía atravesada por fuertes tensiones distributivas.

El debate, en definitiva, trasciende la demografía. Lo que está en juego es si Argentina aprovechará esta transición para impulsar desarrollo y equidad o si llegará a 2040 con un sistema previsional y social aún más presionado por el envejecimiento.