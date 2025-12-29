Hubo 12.495 nacimientos en 2025 en Entre Ríos: cuáles fueron los nombres más elegidos

El Registro Civil de Entre Ríos realizó un balance del año 2025 y difundió estadísticas oficiales vinculadas a nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones convivenciales en la provincia. Además, las autoridades brindaron información clave sobre la documentación necesaria para viajar durante la temporada estival, ante el incremento de trámites de DNI y pasaportes.

El director del Registro Civil provincial, José Luciano Fettolini, explicó a Elonce que, en materia de natalidad, en lo que va del 2025, se registraron 12.495 nacimientos en toda la provincia. En cuanto a la mortalidad, precisó que se contabilizaron 11.427 defunciones en el mismo período.

Registro Civil de Entre Ríos (foto Elonce)

Respecto a los matrimonios, el Registro Civil contabilizó 3.483 casamientos hasta este 26 de diciembre. A esa cifra se sumaron 2.157 uniones convivenciales, una figura legal que, si bien no crea vínculo matrimonial, otorga derechos jurídicos vinculados a pensiones, obras sociales y otros beneficios.

Los nombres más elegidos en 2025

Otro de los datos destacados del balance anual fue el ranking de nombres más elegidos para los recién nacidos. Según el Registro Civil, el nombre femenino más registrado en Entre Ríos durante 2025 fue Olivia, seguido por Emilia, Martina, Isabela, Renata, Ema, Catalina, Justina, Valentina y Sara.

En el caso de los varones, el primer lugar lo ocupó Bautista. El listado de los diez nombres masculinos más elegidos se completó con Felipe, Valentino, Benicio, Salvador, Amadeo, Mateo, Lorenzo, Benjamín y Santino.

Desde el organismo señalaron que "se trata de nombres que marcan tendencias y que, en muchos casos, retoman denominaciones que habían sido frecuentes en otros períodos".

DNI y pasaportes por viajes

En relación con los trámites, Fettolini advirtió que existe una alta demanda de documentación debido a la temporada de vacaciones. Indicó que los DNI con trámite común presentan demoras en la entrega por parte del Registro Nacional de las Personas, mientras que los trámites exprés están llegando en plazos más cortos.

En cuanto a los pasaportes, precisó que el trámite común tiene un costo de 75.000 pesos, mientras que el exprés asciende a 150.000 pesos. Además, recordó que existe la posibilidad de realizar pasaportes de manera inmediata en aeropuertos habilitados y en oficinas específicas de la ciudad de Buenos Aires.

Por último, el director del Registro Civil aclaró que para viajar a países limítrofes con menores de edad que lo hagan acompañados por ambos padres no se requiere autorización adicional, aunque sí es recomendable contar con DNI y documentación respaldatoria. En los casos en que los menores viajen con uno solo de los progenitores o con terceros, se exige una autorización formal ante escribano, juzgado de paz o Registro Civil, según corresponda.