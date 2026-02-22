 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos

Comienza Gran Hermano Generación Dorada: filtraron la lista de posibles participantes

A horas del estreno en Telefe, se conoció la supuesta nómina completa de concursantes de la edición 2026 del reality que tiene como centro a la casa "más famosa del país". Entre los nombres figuran Andrea del Boca, Brian Sarmiento y ex participantes históricos del programa.

22 de Febrero de 2026
Santiago del Moro estará al frente de Gran Hermano Generación Dorada
Santiago del Moro estará al frente de Gran Hermano Generación Dorada Foto: Telefe

A horas de su debut, Gran Hermano Generación Dorada ya genera polémica. El reality estrenará este lunes 23 de febrero por Telefe y, según trascendió, combinará participantes desconocidos con figuras populares.

 

Durante el evento de lanzamiento se confirmó que los concursantes ingresarán en dos tandas. Sin embargo, este domingo se filtró en redes sociales una lista completa con los presuntos participantes, incluyendo las fotos oficiales que se utilizan para las placas de nominación.

 

Los famosos que entrarían a la casa

 

Entre los nombres que más ruido generaron aparecen: Andrea del Boca; Brian Sarmiento; Emmanuel Di Gioia (ex GH 2006); Manuel (ex pareja de Zoe Bogach); Kennys Palacios; Divina Gloria; Daniela De Lucía (periodista y ex panelista de A La Tarde); Solange Gómez (GH 2011); Juanicar (actor de La Sociedad de la Nieve); Lolo Poggio (hermana de Julieta Poggio); Franco (novio de Lizardo Ponce); Jennifer Galvarini, conocida como “La Pincoya”, finalista de GH Chile y Yanina Zilli.

La edición 2026 empieza este lunes por la pantalla de Telefe

 

La mezcla de ex jugadores polémicos, figuras del espectáculo y vínculos con famosos anticipa una edición cargada de estrategia y escándalos.

La palabra de Santiago del Moro

 

El conductor Santiago del Moro habló en televisión sobre el espíritu de esta nueva temporada y aclaró que no se trata de una versión VIP.

 

“El programa cumple 25 años, es la primera vez que Gran Hermano tiene la potestad de invitar a gente a participar del casting”, explicó. Y agregó: “Va a haber famosos, pero no es GH Famosos ni La Casa de los Famosos”.

 

Además, el conductor confesó que vive las horas previas con mucha expectativa y poco descanso.

 

Con esta combinación inédita de perfiles, Gran Hermano Generación Dorada promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año en la televisión argentina.

Temas:

Gran Hermano GH santiago del moro
