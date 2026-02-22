Comienza Gran Hermano Generación Dorada: filtraron la lista de posibles participantes

Santiago del Moro estará al frente de Gran Hermano Generación Dorada

A horas de su debut, Gran Hermano Generación Dorada ya genera polémica. El reality estrenará este lunes 23 de febrero por Telefe y, según trascendió, combinará participantes desconocidos con figuras populares.

Durante el evento de lanzamiento se confirmó que los concursantes ingresarán en dos tandas. Sin embargo, este domingo se filtró en redes sociales una lista completa con los presuntos participantes, incluyendo las fotos oficiales que se utilizan para las placas de nominación.

Los famosos que entrarían a la casa

Entre los nombres que más ruido generaron aparecen: Andrea del Boca; Brian Sarmiento; Emmanuel Di Gioia (ex GH 2006); Manuel (ex pareja de Zoe Bogach); Kennys Palacios; Divina Gloria; Daniela De Lucía (periodista y ex panelista de A La Tarde); Solange Gómez (GH 2011); Juanicar (actor de La Sociedad de la Nieve); Lolo Poggio (hermana de Julieta Poggio); Franco (novio de Lizardo Ponce); Jennifer Galvarini, conocida como “La Pincoya”, finalista de GH Chile y Yanina Zilli.

La edición 2026 empieza este lunes por la pantalla de Telefe

La mezcla de ex jugadores polémicos, figuras del espectáculo y vínculos con famosos anticipa una edición cargada de estrategia y escándalos.

La palabra de Santiago del Moro

El conductor Santiago del Moro habló en televisión sobre el espíritu de esta nueva temporada y aclaró que no se trata de una versión VIP.

“El programa cumple 25 años, es la primera vez que Gran Hermano tiene la potestad de invitar a gente a participar del casting”, explicó. Y agregó: “Va a haber famosos, pero no es GH Famosos ni La Casa de los Famosos”.

📢 EXCLUSIVO: HABLÓ SANTIAGO DEL MORO A HORAS DEL DEBUT DE "GH GENERACIÓN DORADA" Anticipó que habrá famosos, tecnología de punta y streaming exclusivo tras cada gala.#Infama@_MarcelaTauro@JotaxTV pic.twitter.com/Wt6Z97lTtO — América TV (@AmericaTV) February 22, 2026

Además, el conductor confesó que vive las horas previas con mucha expectativa y poco descanso.

Con esta combinación inédita de perfiles, Gran Hermano Generación Dorada promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año en la televisión argentina.