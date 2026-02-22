Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras la derrota ante Vélez y pone en dudas su futuro en River

Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras la derrota de River Plate frente a Vélez Sarsfield y, por primera vez desde su regreso en agosto de 2024, analiza seriamente su continuidad como entrenador del club millonario. Tras una nueva caída en Liniers por 1‑0, el DT se retiró del estadio José Amalfitani sin hablar con la prensa, encendiendo las alarmas sobre su ciclo en el club.

River, que no logra levantar cabeza en el Torneo Apertura, volvió a mostrar fragilidades y acumuló su tercera derrota consecutiva, producto de un gol temprano de Manuel Lanzini, quien aplicó la llamada “Ley del Ex” al convertir a los seis minutos de juego. El clima en el entorno riverplatense es tenso, con un cuerpo técnico y una dirigencia que ahora deben afrontar decisiones difíciles.

Este nuevo traspié no solo golpea a los hinchas: también coloca en una posición incómoda a Marcelo Gallardo, considerado el entrenador más exitoso en la historia riverplatense. La suspensión de la conferencia de prensa tras el partido representa un gesto inusual que desnuda la crisis interna y la necesidad de reflexionar.

Un cambio de rumbo que no alcanzó para River

River mejoró su rendimiento en el segundo tiempo, con mayor posesión y situaciones de gol, pero no pudo revertir el resultado adverso. Marcelo Gallardo, condicionado por las lesiones de figuras como Juan Fernando Quintero, Franco Armani y Kendry Páez, apostó por darle un giro al equipo con el ingreso de los juveniles Joaquín Freitas e Ian Subiabre.

Foto: Archivo Elonce.

Los jóvenes tuvieron momentos destacados y generaron las acciones ofensivas más claras del Millonario en la parte final, pero la falta de puntería y precisión terminó siendo determinante. La ausencia de referentes en el campo se hizo sentir y dejó al descubierto una dependencia que River aún no logra superar.

Con el pitazo final, quedó clara la frustración dentro del plantel y especialmente en el cuerpo técnico. Gallardo, quien normalmente concede entrevistas incluso en derrotas, esta vez optó por no aparecer frente a los micrófonos. Tras varios minutos en la sala de conferencias del José Amalfitani, la delegación se retiró sin la palabra del entrenador.

Crisis de resultados y números preocupantes

La decisión de Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras la derrota también está enmarcada en una racha alarmante de resultados negativos. River acumula once derrotas en los últimos quince partidos oficiales de la Primera División, la cifra más alta del torneo entre los 30 equipos que lo componen, algo que no ocurría en la gestión del entrenador.

Estas derrotas repercuten directamente en las tablas de posiciones: en la Zona B del Apertura, River se ubica décimo con apenas siete puntos, lejos de los puestos de clasificación a los playoffs. En la tabla anual que define la clasificación a torneos internacionales, el Millonario está vigésimo y a ocho unidades del líder, Independiente Rivadavia.

Foto: Archivo Elonce.

Para un club acostumbrado a pelear en la parte alta y competir a nivel continental, estos rendimientos resultan inusitados y preocupantes. La dirigencia observa con atención estos números, al igual que una afición que exige respuestas y resultados urgentes, según informaciones de TyC Sports.

Gallardo analiza su continuidad en un momento clave

El propio Gallardo describió el último trimestre de 2025 como “pésimo”, lo que refleja la autocrítica que recorre el cuerpo técnico. Sin embargo, las palabras en redes y conferencias no alcanzan para explicar la caída sostenida del equipo dentro de la cancha.

Por primera vez desde su regreso al club, el entrenador evalúa seriamente si continuar al frente del equipo. La dirigencia y el Muñeco mantienen conversaciones internas sobre los pasos a seguir, conscientes de que los próximos partidos pueden marcar el rumbo del ciclo más exitoso de los últimos años.

Mientras tanto, los hinchas y la prensa deportiva aguardan definiciones. El futuro inmediato de River y de Gallardo penden de un hilo, en un contexto donde la historia reciente del club choca con un presente complicado y lleno de incertidumbres.