Se realizará una charla informativa sobre la 14° edición del Sello de Buen Diseño Argentino, una distinción oficial que otorga la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación. Su objetivo es premiar a los productos de la industria nacional que se destacan por su innovación, calidad, propuesta de valor y posicionamiento en el mercado.

La charla se realizará bajo modalidad virtual, permitiendo la participación de hacedores y empresarios de todo el territorio provincial. Los interesados deberán inscribirse previamente para recibir el enlace de acceso a la plataforma. El link al formulario de inscripción para la charla es: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/310/sellobuendiseo

Potenciar el diseño entrerriano

Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas (ICC), dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, destacaron que esta instancia busca mapear y visibilizar a las empresas provinciales que incorporan estrategias de diseño para optimizar sus procesos productivos. La obtención de esta distinción permite a los emprendimientos acceder a nuevas herramientas de acompañamiento, capacitación y vinculación para fortalecer su competitividad.

La actividad es organizada por la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Ministerio de Desarrollo Económico, junto con el equipo nacional del Sello de Buen Diseño.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno provincial en el fortalecimiento del ecosistema productivo y creativo, promoviendo la incorporación del diseño como un valor agregado estratégico para la industria entrerriana.