 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Se realizará una charla informativa sobre la 14° edición del Sello de Buen Diseño Argentino

El encuentro se llevará a cabo este viernes 27 de febrero a las 10 en modalidad virtual, con inscripción previa. Invita el Gobierno de Entre Ríos.

22 de Febrero de 2026
14° edición del Sello de Buen Diseño Argentino
14° edición del Sello de Buen Diseño Argentino Foto: Gobierno de Entre Ríos

El encuentro se llevará a cabo este viernes 27 de febrero a las 10 en modalidad virtual, con inscripción previa. Invita el Gobierno de Entre Ríos.

Se realizará una charla informativa sobre la 14° edición del Sello de Buen Diseño Argentino, una distinción oficial que otorga la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación. Su objetivo es premiar a los productos de la industria nacional que se destacan por su innovación, calidad, propuesta de valor y posicionamiento en el mercado.

 

La charla se realizará bajo modalidad virtual, permitiendo la participación de hacedores y empresarios de todo el territorio provincial. Los interesados deberán inscribirse previamente para recibir el enlace de acceso a la plataforma. El link al formulario de inscripción para la charla es: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/310/sellobuendiseo

Potenciar el diseño entrerriano

 

Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas (ICC), dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, destacaron que esta instancia busca mapear y visibilizar a las empresas provinciales que incorporan estrategias de diseño para optimizar sus procesos productivos. La obtención de esta distinción permite a los emprendimientos acceder a nuevas herramientas de acompañamiento, capacitación y vinculación para fortalecer su competitividad.

 

La actividad es organizada por la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Ministerio de Desarrollo Económico, junto con el equipo nacional del Sello de Buen Diseño.

 

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno provincial en el fortalecimiento del ecosistema productivo y creativo, promoviendo la incorporación del diseño como un valor agregado estratégico para la industria entrerriana.

Temas:

Buen diseño Gobierno de Entre Ríos Emprendimiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso