Pareja que fomenta la ecología entregó un carro a un reciclador: "Es muy importante su tarea"

Walter e Irene desarrollan desde hace años un trabajo ambiental y social basado en la producción y donación de árboles nativos y en la fabricación de carros para recuperadores urbanos, con el objetivo de promover el cuidado de la naturaleza y la solidaridad comunitaria.
Este lunes, entregaron un carrito a un recuperador de residuos sólidos-urbanos y destacaron la importancia de generar este tipo de iniciativas.
Walter, expresó a Elonce que “para nosotros los recuperadores urbanos son un eslabón fundamental en lo que es la gestión de residuos. Hemos visto muchas veces cómo andaban arrastrando bolsas o circulaban con una bolsita chica para todos lados. Entonces se nos ocurrió empezar a fabricar estos carritos. Nosotros lo hacemos de corazón, nos gusta pero también es bueno recibir algún aliento”.
Irene, visiblemente emocionada, expresó: “Estamos orgullosos de poder dar una mano por la tarea importante que realizan ellos”.
Eduardo, quien recibió el carro, contó su realidad con palabras simples y profundas: “Yo hago cartoneo. Hago lo que sea para comer y todo me va a venir bien. Agradezco al hombre, es algo que hago hace muchos años y todo viene bien. Me va a dar mucho. Me emocionó mucho verlo, ahora a recorrer las calles, junto cartón y lo que sea”.
El carro no es un producto industrial convencional. Es el resultado de creatividad, oficio y compromiso ambiental. Walter detalló el proceso de fabricación: “Es una fábrica muy casera, son bidones grandes de agua, que llegan prácticamente a un metro, nosotros lo que hacemos es cortarlas al medio y con eso nos salen dos carritos. El de abajo ya queda con el piso que trae la estructura y al otro le ponemos más hierro o lo que encontramos. Las horquillas están hechas de caño, que también nos regalaron en su momento. Los bracitos de adelante son caños de tres cuartos y la base, donde están sustentados los dos bracitos, está hecha con una cama vieja. Este carrito hasta 150 kg puede aguantar. Irene es la que se encargó de la pintura”.
Walter también aseguró que “la gestión de residuos sólidos urbanos es un trabajo de toda la comunidad y ellos son un eslabón muy importante. Sabemos que hay más basurales a cielo abierto que ciudades y pueblos en Argentina. Ellos cumplen una tarea muy importante en el reciclado, en la tarea de separación de todos los residuos. Sacando las ruedas, es un carro elaborado con elementos recuperados”.
El espíritu del proyecto es claro: reutilizar para incluir. “Toda la vida, desde los 17 o 18 años hago reciclaje, reutilizo todo lo que encuentro. Me parece que es una manera de contribuir al saneamiento de nuestro planeta”.
Invitó a la gente a sumarse y colaborar: “Si a alguien le sobra medio tarro de pintura, caños o algún elemento sería importante para poder continuar con esta tarea. Acá cada uno tiene que hacer su parte, tenemos que volver a la fuente, tenemos que recuperar parte de nuestra historia y recuperar nuestra historia es volver a ser empáticos con la gente, poder saber que el otro es mi amigo o es mi compañero o es la persona que está cuidando este planeta y todo tenemos responsabilidades. No podemos pasar por el planeta degradando o consumiendo solamente, tenemos que devolver algo, por nosotros, por las generaciones venideras también”. Elonce.com