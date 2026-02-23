“Contemos historias”: el taller que invita a transformar la pasión por el deporte en relatos

El periodista y escritor Ezequiel Re dictará en Paraná el taller de literatura deportiva “Contemos historias”, una invitación a transformar recuerdos, emociones y vivencias ligadas al deporte en relatos con identidad propia. La actividad se realizará el 21 de marzo, de 9 a 12, en el vivero A Casa, ubicado en Avenida Ramírez 1751, y está abierta a personas de todas las edades.

La propuesta nace del deseo de crear un espacio íntimo, cálido y creativo, donde la palabra circule con la misma naturalidad que una charla de tribuna o un mate compartido antes de un partido.

En diálogo con Elonce, Re explicó que la iniciativa surgió a partir de una invitación de amigos que impulsan talleres culturales en ese espacio. “Es un lugar muy especial, donde se respira tranquilidad. El año pasado ya se hizo un taller de literatura con muy buena respuesta y cuando me propusieron sumarme, me entusiasmé enseguida. El ambiente invita a sentarse, pensar y escribir”, señaló.

Un encuentro para animarse a contar

El taller tendrá formato de jornada única, aunque no descartan repetir la experiencia si la convocatoria lo permite. La intención, según detalló el autor, no es brindar una clase magistral sino generar participación activa.

“No es una charla en la que uno habla y los demás escuchan. El protagonista es el que se anima a escribir. Queremos que cada participante pueda sacar eso que lleva adentro y convertirlo en historia”, sostuvo.

Re describió el clima que imagina para ese sábado por la mañana: “Te sentás, llevás el mate, compartís la mesa y empezamos a trabajar. Me tomé el tiempo para armar un taller que tenga herramientas concretas, pero sobre todo que despierte ganas. Que la gente se vaya con la sensación de que puede contar algo propio”.

El deporte como territorio de emociones

Para el periodista, el deporte es mucho más que resultados y estadísticas. Es un escenario donde se cruzan historias de amor, sacrificio, identidad y pertenencia.

“La literatura deportiva puede ser ficción o no ficción, pero siempre parte de algo profundamente humano. No importa si alguien fue deportista o no; lo interesante es cómo se vinculó con el deporte. Todos tenemos una historia para contar: el que jugó en el potrero, el que acompaña a su hijo a entrenar, el que vivió un ascenso o una derrota inolvidable”, expresó.

Y agregó: “El fútbol ya no es solo ganó, empató o perdió. Es el vínculo, el esfuerzo, la emoción que se vive alrededor. El otro día veía una pareja que se casó en la cancha de Patronato. Eso ya es una historia en sí misma. Ahí hay amor, identidad, memoria”.

Re recordó también sus comienzos en el periodismo, cuando la imaginación se convirtió en su mejor aliada. “A los 17 años me dieron una foto deportiva y me dijeron: ‘Escribí lo que quieras’. Ese gesto me enseñó que el periodismo no es solo datos, sino mirada. Esa libertad creativa me marcó para siempre”.

De la crónica al libro

Esa sensibilidad por las historias mínimas y extraordinarias atraviesa su libro “Sin Límites”, nacido durante la pandemia como una necesidad de escribir y ordenar experiencias.

“Fue una descarga en un momento complejo. Teníamos más tiempo para pensar, para recordar. Ahí entendí que contar historias también es una forma de resistencia”, reflexionó.

Entre los relatos que más lo marcaron, recordó el encuentro con un ciclista holandés que había dejado su carrera científica para recorrer el mundo en bicicleta. “Me lo crucé en dos lugares distintos con pocos días de diferencia. Sentí que no podía ser casual. Paré el auto y le pedí que me contara su historia. Esa charla al costado de la ruta terminó siendo parte del libro. Son esas vidas que te atraviesan”.

Esa misma búsqueda de historias auténticas será el corazón del taller: mirar lo cotidiano con otros ojos y animarse a narrarlo.

Cómo participar

El encuentro está abierto a todo público y no requiere experiencia previa. Ya hay inscriptos de distintas edades, desde estudiantes de periodismo hasta personas que simplemente quieren escribir por primera vez.

“No hay límite de edad ni de trayectoria. Cualquiera puede participar. Lo importante es tener ganas de contar algo propio”, aseguró Re.

Quienes deseen sumarse pueden comunicarse al 343-5439-237. Se recomienda llevar lapicera y papel, ya que cada participante trabajará en la escritura de su propia historia vinculada al deporte.

“Contemos nuestra propia historia. El deporte es una excusa maravillosa para hablar de lo que somos”, concluyó el escritor, invitando a convertir la pasión en palabras y la memoria en literatura