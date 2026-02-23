Se desprendió un acoplado de una camioneta y causó un choque con vuelco

El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 39, sobre la cabecera oeste del puente del Río Gualeguaychú, cuando un acoplado se desprendió de una camioneta. Un automóvil que circulaba en sentido contrario chocó contra la estructura y terminó volcado.
Un acoplado se desprendió de una camioneta en la Ruta Provincial Nº 39 y provocó un fuerte choque seguido de un vuelco, a la altura de la cabecera oeste del puente sobre el Río Gualeguaychú. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas.
El hecho ocurrió alrededor de las 22:10, cuando una camioneta Renault Master, conducida por un hombre de 35 años oriundo de la zona rural de Santa Anita, circulaba en sentido oeste-este.
Por causas que se investigan, el acoplado que remolcaba se desprendió de la unidad principal y quedó sobre la calzada.
Impacto y vuelco
En sentido contrario (este-oeste) transitaba un automóvil Renault Logan, guiado por una mujer de 42 años domiciliada en Herrera. Al encontrarse con el acoplado suelto en plena ruta, el vehículo impactó de manera violenta contra la estructura, lo que provocó que la conductora perdiera el control.
Como consecuencia del choque, el auto despistó hacia la margen sur y terminó en la zona baja de la banquina, donde quedó volcado en posición invertida.
Intervención y asistencia
Tras el siniestro, se activó el protocolo de emergencia y acudió al lugar una ambulancia de la localidad de Caseros.
El personal médico examinó a la conductora y confirmó que, pese al fuerte impacto y el vuelco, resultó ilesa. Efectivos de la Comisaría Caseros y una dotación de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para asegurar la zona y retirar tanto el vehículo volcado como el acoplado desprendido.