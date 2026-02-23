 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Cerca de Gualeguaychú

Se desprendió un acoplado de una camioneta y causó un choque con vuelco

El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 39, sobre la cabecera oeste del puente del Río Gualeguaychú, cuando un acoplado se desprendió de una camioneta. Un automóvil que circulaba en sentido contrario chocó contra la estructura y terminó volcado.

23 de Febrero de 2026
Se desprendió un acoplado de una camioneta y causó un choque con vuelco
Se desprendió un acoplado de una camioneta y causó un choque con vuelco

El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 39, sobre la cabecera oeste del puente del Río Gualeguaychú, cuando un acoplado se desprendió de una camioneta. Un automóvil que circulaba en sentido contrario chocó contra la estructura y terminó volcado.

Un acoplado se desprendió de una camioneta en la Ruta Provincial Nº 39 y provocó un fuerte choque seguido de un vuelco, a la altura de la cabecera oeste del puente sobre el Río Gualeguaychú. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas.

Se desprendi&oacute; un acoplado de una camioneta y caus&oacute; un choque con vuelco
Se desprendió un acoplado de una camioneta y causó un choque con vuelco

El hecho ocurrió alrededor de las 22:10, cuando una camioneta Renault Master, conducida por un hombre de 35 años oriundo de la zona rural de Santa Anita, circulaba en sentido oeste-este.

Por causas que se investigan, el acoplado que remolcaba se desprendió de la unidad principal y quedó sobre la calzada.

 

Impacto y vuelco

En sentido contrario (este-oeste) transitaba un automóvil Renault Logan, guiado por una mujer de 42 años domiciliada en Herrera. Al encontrarse con el acoplado suelto en plena ruta, el vehículo impactó de manera violenta contra la estructura, lo que provocó que la conductora perdiera el control.

Se desprendi&oacute; un acoplado de una camioneta y caus&oacute; un choque con vuelco
Se desprendió un acoplado de una camioneta y causó un choque con vuelco

 

Como consecuencia del choque, el auto despistó hacia la margen sur y terminó en la zona baja de la banquina, donde quedó volcado en posición invertida.

Se desprendi&oacute; un acoplado de una camioneta y caus&oacute; un choque con vuelco
Se desprendió un acoplado de una camioneta y causó un choque con vuelco

Intervención y asistencia

Tras el siniestro, se activó el protocolo de emergencia y acudió al lugar una ambulancia de la localidad de Caseros.

El personal médico examinó a la conductora y confirmó que, pese al fuerte impacto y el vuelco, resultó ilesa. Efectivos de la Comisaría Caseros y una dotación de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para asegurar la zona y retirar tanto el vehículo volcado como el acoplado desprendido.

Temas:

Bomberos Voluntarios Gualeguaychú Hombre
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso