Amor en Roma: las románticas vacaciones de Flavia Palmiero y Luis Scalella

La pareja disfrutó de una escapada romántica en la Ciudad Eterna, con paseos por la Fontana di Trevi, la Plaza de España y los principales rincones históricos. Entre tour gourmet y looks invernales con estilo, compartieron postales de su viaje soñado.
Las vacaciones de Flavia Palmiero y Luis Scalella en Roma combinaron romance, gastronomía y moda en uno de los destinos más emblemáticos de Europa. La pareja recorrió los rincones más icónicos de la Ciudad Eterna, compartió momentos especiales en la Fontana di Trevi y disfrutó de atardeceres inolvidables.
Luego de pasar unos días en Madrid, la conductora y el productor se instalaron en la capital italiana para vivir una escapada marcada por paseos históricos, terrazas soñadas y sabores típicos.
Uno de los momentos más significativos fue su visita a la Fontana di Trevi, donde Palmiero expresó su emoción al regresar a la ciudad.
Un deseo en la Fontana di Trevi
“¡Y un día volvimos a Roma! Hacía muchos años que no venía y como siempre me emocioné. ¡Agradecida siempre!”, escribió la conductora al compartir imágenes nocturnas frente a la fuente iluminada.
Con el agua turquesa como telón de fondo, la pareja posó sonriente y selló su deseo en uno de los puntos turísticos más visitados del mundo.
Las caminatas incluyeron iglesias históricas, recorridos por barrios tradicionales y visitas a exclusivos shoppings, donde combinaron turismo con momentos de relax.
Tour gourmet y atardeceres soñados
La escapada también tuvo un marcado perfil gastronómico. Pastas tradicionales, brindis al aire libre y el infaltable aperol en terrazas con vista a la ciudad formaron parte de la experiencia.
Entre recorridas y cenas románticas, la pareja disfrutó de los atardeceres dorados que caracterizan a Roma y que suelen convertirse en el escenario perfecto para fotografías inolvidables.
La Plaza de España fue otro de los puntos elegidos para retratar su estadía. Allí, Palmiero lució un look invernal relajado con campera oscura, jeans rectos y cartera negra.
Moda y estilo en cada postal
Fiel a su impronta, la empresaria también mostró adelantos de su nueva colección, con sweaters de animal print y accesorios protagonistas.
En otra de las postales, frente al Altare della Patria, apostó por un conjunto en tonos bordó con sweater tejido y tapado largo sobre los hombros, combinados con jeans amplios y gafas oscuras, dio cuenta Caras.
Las imágenes reflejaron una estética urbana chic, donde la comodidad se fusionó con detalles sofisticados, convirtiendo cada rincón de Roma en una pasarela improvisada.