Hay al menos 14 muertos y 45 detenidos en México tras el asesinato de “El Mencho”

La ola de violencia se extendió a 13 estados tras el operativo en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre las víctimas hay agentes de la Guardia Nacional y continúan los operativos para desactivar bloqueos y restablecer la seguridad.
Al menos 14 personas murieron y 45 fueron detenidas en México tras el asesinato del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo militar en el estado de Jalisco. La ola de violencia se extendió a 13 de los 32 estados del país y obligó a suspender actividades públicas y educativas.
Entre las víctimas fatales se encuentran agentes de la Guardia Nacional, en el marco de los enfrentamientos y ataques registrados luego del abatimiento del narcotraficante.
El operativo se llevó a cabo en una zona serrana del municipio de Tapalpa, en Jalisco, y contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, según confirmó la Casa Blanca.
Bloqueos y suspensión de actividades
Tras la muerte de “El Mencho”, el Gabinete de Seguridad reportó 252 bloqueos en al menos 20 estados mexicanos. Hasta las 20 horas del domingo, el 90% de los cortes había sido desactivado, aunque 23 continuaban activos junto a cuatro cierres parciales.
En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro suspendió el transporte público, canceló eventos masivos y dispuso la interrupción de clases presenciales para el lunes ante lo que describió como “horas críticas”. Sin embargo, informó que las oficinas públicas funcionarían con normalidad para garantizar la atención a la ciudadanía.
Universidades y apoyo político
Diversas universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UDG) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), anunciaron la implementación de clases virtuales o híbridas como medida preventiva.
Algunos planteles comunicaron que no se tomará asistencia ni se realizarán exámenes durante la jornada siguiente a los hechos de violencia. En paralelo, los gobernadores de las 32 entidades federativas expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de un comunicado difundido por la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago), en el que reafirmaron su compromiso con la paz y la legalidad.
El gobierno estadounidense confirmó que aportó inteligencia clave para el operativo en el que fue abatido el líder del CJNG, considerado uno de los principales traficantes de fentanilo hacia ese país, informó Todo Noticias.
La vocera presidencial Karoline Leavitt señaló que “El Mencho” era un objetivo prioritario en la cooperación bilateral en materia de seguridad.