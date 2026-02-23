Paritaria salarial: el Gobierno se reúne hoy con gremios docentes

El Gobierno de Entre Ríos se sentará a la mesa de negociación con los cuatro sindicatos que representan al sector docente: la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).

El encuentro marcará el inicio formal de la discusión salarial 2026 y tendrá como eje central la actualización de los haberes del sector, en un contexto atravesado por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los planteos de recomposición por parte de los gremios.

El último acuerdo

El acuerdo paritario anterior, de carácter anual, fue suscripto el 6 de marzo de 2025. En esa oportunidad se estableció un esquema de actualización mensual de los salarios docentes de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde febrero hasta diciembre de 2025.

Paritaria docente 2025- Foto archivo Elonce

La pauta contempló distintas bases de cálculo a lo largo del año:

Con los haberes de marzo se tomó como referencia el sueldo de enero.

Para los salarios de abril a agosto, la base fue el sueldo de marzo.

De septiembre a noviembre se utilizó como referencia el sueldo de agosto.

En diciembre, la base de cálculo fue el sueldo de noviembre de 2025.

Además, se acordó el pago de una suma fija de $25.000 por docente a partir de los 10 años de antigüedad, con carácter remunerativo y bonificable, que se abonó desde febrero hasta diciembre de 2025.

Ese monto se liquidó bajo los siguientes criterios:

Para cargos, $25.000.

Para horas cátedra, $25.000 a partir de 15 horas y proporcional para quienes tuvieran menos de esa carga horaria.

La suma comenzó a abonarse con los sueldos de marzo, con retroactividad a febrero de 2025.

Asimismo, en aquella negociación se dispuso un aumento único del Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad del 10,7% en cada ítem, vigente desde febrero de 2025 y liquidado con los haberes de marzo, indicó Entre Ríos Ahora

La reunión de esta tarde será clave para definir si se mantiene el esquema de actualización atado al IPC o si se introduce una nueva modalidad de recomposición salarial para el sector docente entrerriano.