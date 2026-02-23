Un empleado robó pollos de una granja y su pareja los llevó en su vehículo

Un empleado robó pollos de una granja y su pareja los llevó en su camioneta

Un empleado fue acusado de sustraer 38 pollos parrilleros de una granja ubicada en Viale. Las aves, de 23 días de edad, eran trasladadas en un vehículo hacia la ciudad cuando se detectó la maniobra.

El hecho se conoció luego de que personal de Prevención de Delitos Rurales, Brigada Paraná Campaña, recibiera la denuncia de la propietaria de una granja, quien manifestó que un empleado le habría sustraído varios pollos parrilleros de 23 días de edad.

Según indicó la damnificada, las aves estaban siendo trasladadas hacia la ciudad de Viale por la pareja del sospechoso, a bordo de un vehículo marca Renault, modelo Duster.

Operativo en el acceso a Viale

Ante la denuncia, se dispuso de manera inmediata un operativo en el acceso a la ciudad por Ruta 32. En ese marco, los uniformados lograron interceptar el rodado señalado.

El vehículo era conducido por una mujer, quien fue identificada en el lugar. Tras el procedimiento de rigor, accedió voluntariamente a exhibir el contenido del baúl.

En el interior del rodado se constató la presencia de treinta y ocho (38) pollos parrilleros. La conductora manifestó que los había comprado, aunque no contaba con ningún comprobante que acreditara la adquisición.

Intervención judicial y secuestro

Lo sucedido fue informado al fiscal de turno de la Unidad de Investigación y Litigación, quien dispuso el secuestro formal de las aves de corral.

Asimismo, ordenó que, una vez realizada la correspondiente denuncia, los animales fueran entregados de inmediato a la damnificada.