El hermano de Icardi opinó sobre la China Suárez: “Es lo mismo que cualquiera”

Guido Icardi, el hermano de Mauro Icardi, opinó sin filtros sobre la relación distante que mantiene con el futbolista del Galatasaray, se refirió a la buena onda que tiene con Wanda Nara y contó qué piensa de la China Suárez.
Luego de ver las declaraciones de Aldana Icardi, su hermana mayor, recordando la visita de la China a su casa en Rosario, Guido expresó: “Ella es lo mismo que cualquiera. Para nosotros puede ser la China Suárez, puede ser Wanda, puede venir la que sea a casa, que nosotros vamos a recibir siempre con los brazos abiertos a cualquiera, como reciben también a mi novia”.
Y afirmó: “Una vez que pasás la puerta de mi casa, el ego o el status quedan afuera. Estás en mi casa”.
En ese marco, el hermano de Mauro Icardi aseguró que al futbolista le da vergüenza su familia.
“No tenemos ninguna razón como para que esté enojado con nosotros, quizás le damos vergüenza. Es triste pensarlo, pero no tengo otra respuesta”, agregó Guido, luego de contar que le mandó un mensaje a Mauro y fue ignorado.
Festejo de cumpleaños con Wanda Nara
El cumpleaños de Benedicto, el hijo menor de Wanda Nara y Maxi López, no solo reunió a la familia en una cena íntima sino que dejó postales cargadas de significado. En la casa de la conductora de "MasterChef Celebrity", entre brindis y abrazos, se dio un reencuentro que no pasó inadvertido: el de Guido Icardi con sus sobrinas Francesca e Isabella.
La celebración contó con la presencia de Maxi López, los hermanos mayores de Benedicto —Constantino y Valentino—, Andrés Nara, Nora Colosimo y Martín Migueles, actual pareja de Wanda. También dijeron presente las hijas de Mauro Icardi, quienes compartieron la noche con su tío paterno.
Horas antes, en la misma casa, Guido ya había participado de otra cena junto a las nenas y el resto de los invitados. La coincidencia con el cumpleaños número 33 de Mauro Icardi alimentó todo tipo de comentarios y lecturas en el mundo digital.