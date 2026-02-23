 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Agustina Cherri celebró sus 43 años en Punta Cana: "Soy más yo que nunca"

"Me siento más niña que en mi niñez, más libre que en mi adolescencia, más sabia que a mis 30 y más yo que nunca. Gracias a todos por sus mensajes de amor”, expresó con emoción la actriz.

23 de Febrero de 2026
Agustina Cherri disfruta de Punta Cana
Agustina Cherri disfruta de Punta Cana

"Me siento más niña que en mi niñez, más libre que en mi adolescencia, más sabia que a mis 30 y más yo que nunca. Gracias a todos por sus mensajes de amor”, expresó con emoción la actriz.

La actriz argentina Agustina Cherri disfruta de unas vacaciones soñadas en Punta Cana junto a su pareja, el músico Tomás Vera, y sus cuatro hijos: Muna (16) y Nilo (14), fruto de su relación con Gastón Pauls; y Alba (6) y Bono (3), nacidos de su vínculo actual.

 

Desde este paraíso caribeño, la artista celebra en familia la llegada de sus 43 años.

 

 

“43 años, no sé en qué momento pasaron. Veo el paso del tiempo en mis hijos, en mis padres, en mis árboles y a veces en mi piel. Me siento más niña que en mi niñez, más libre que en mi adolescencia, más sabia que a mis 30 y más yo que nunca. Gracias a todos por sus mensajes de amor”, expresó con emoción la actriz.

 

La actriz viajó junto a su pareja, el músico Tomás Vera, y sus hijos para disfrutar de uno de los destinos turísticos más elegidos del Caribe por sus irresistibles atractivos naturales.

 

 

Agustina Cherri Cumpleaños
